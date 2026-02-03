Rapero Snoop Dogg pasa por terrible duelo tras el fallecimiento de miembro familiar: “perdí al amor de mi vida”

La familia del icónico rapero Snoop Dogg atraviesa uno de sus momentos más oscuros tras confirmarse el fallecimiento de la pequeña Codi Dreaux, hija de Cori Broadus y su prometido, Wayne Deuce. La noticia, que ha conmovido a la comunidad del entretenimiento, marca un trágico desenlace para una bebé que, con apenas diez meses de vida, se había convertido en un símbolo de lucha y resistencia para sus padres.

La breve vida de Codi estuvo marcada por la adversidad médica desde el inicio. El embarazo de Cori Broadus se vio gravemente comprometido por el síndrome HELLP, una variante crítica de la preeclampsia que afecta el hígado y la coagulación sanguínea. Esta condición obligó a una cesárea de urgencia a las 25 semanas de gestación, provocando que la niña naciera tres meses antes de lo previsto. Desde ese momento, la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN) se convirtió en su hogar durante casi diez meses, donde permaneció bajo vigilancia constante hasta que, a mediados de enero de 2026, finalmente recibió el alta médica.

Sin embargo, la alegría del regreso a casa fue efímera. Apenas veinte días después de haber abandonado el hospital, la pequeña falleció en el domicilio familiar, dejando un vacío profundo. “Perdí al amor de mi vida. Mi Codi”, expresó Cori en una desgarradora publicación en Instagram. Por su parte, Wayne Deuce compartió su desolación asegurando que, aunque su tristeza es inmensa, encuentra consuelo al saber que su hija finalmente descansa en paz.

Esta pérdida revive traumas pasados para Cori Broadus, quien ha enfrentado una trayectoria de salud sumamente difícil. Diagnosticada con lupus a los seis años, la joven de 26 años ha lidiado con las complicaciones de esta enfermedad autoinmune, que puede dañar órganos vitales y vasos sanguíneos. Su historial clínico incluye no solo batallas contra la depresión derivadas de su condición crónica, sino también un derrame cerebral severo sufrido en enero de 2024, el cual la obligó a pausar sus planes personales y reevaluar su bienestar físico.

Para Snoop Dogg, este acontecimiento representa la pérdida de un segundo nieto en menos de una década, tras el fallecimiento de otro de sus descendientes en 2019. El rapero, aunque parco en palabras, ha mostrado su apoyo incondicional a su hija a través de redes sociales, reflejando la unión de una familia que, a pesar de la fama, hoy se muestra vulnerable ante una tragedia que pone de relieve la peligrosidad de las complicaciones gestacionales y los desafíos de las enfermedades crónicas.