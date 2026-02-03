“Le guardo rencor”: Laura Tobón habló de su mamá y de las relaciones tóxicas que marcaron su infancia

Laura Tobón y su mamá revelaron las cosas que no les gustan la una de la otra

La modelo y presentadora Laura Tobón abrió un espacio de reflexión sobre su vida personal durante su paso por el pódcast La Lupa, donde habló sin filtros de las experiencias familiares que influyeron en su forma de entender el amor, los retos que enfrentó en su matrimonio tras convertirse en madre y el proceso que vivió junto a su esposo para atravesar una etapa compleja.

En la conversación, Tobón reconoció que su infancia estuvo marcada por relaciones de pareja tóxicas dentro de su entorno familiar, una situación que, según explicó, dejó huellas profundas en su manera de concebir los vínculos afectivos. La presentadora admitió que guarda resentimientos hacia su madre por haber crecido observando dinámicas de control y dependencia emocional.

A partir de esas vivencias, aseguró que tomó una decisión consciente en su vida adulta: no repetir los patrones que presenció en su niñez. En ese camino, destacó que su relación con Álvaro Rodríguez, su esposo, representa un modelo distinto al que conoció en su hogar, pues lo describió como un compañero que la impulsa, la apoya y le permite desarrollarse plenamente.

La llegada de su hijo Luca significó un punto de quiebre en su vida personal. Tobón confesó que la maternidad transformó por completo sus prioridades y que, durante un tiempo, centró toda su energía en su hijo, al punto de dejar en segundo plano su relación de pareja. Incluso reconoció que se “encapsuló” en la maternidad y que, si llegara a tener otro hijo, haría algunos cambios para equilibrar mejor ambos roles.

Aunque atravesaron una crisis, la presentadora dejó claro que nunca consideró terminar su matrimonio. Por el contrario, afirmó que optaron por buscar ayuda profesional cuando notaron cambios importantes en la dinámica familiar. Según relató, una psicóloga les sugirió acudir a un psiquiatra e iniciar un tratamiento médico, una experiencia que le permitió comprender la depresión desde una perspectiva más profunda y alejada de los estigmas comunes.

Con su testimonio, Laura Tobón puso sobre la mesa conversaciones poco habituales sobre la maternidad, la salud mental y las relaciones de pareja, destacando la importancia de pedir ayuda y cuestionar los modelos aprendidos para construir vínculos más sanos.