Johanna Fadul fue expulsada de La Casa de los Famosos tras el comentario racista que le hizo a ‘Campanita’

La actriz Johanna Fadul desató una fuerte controversia dentro del reality La casa de los famosos Colombia 3 luego de pronunciarse de forma polémica durante una de las dinámicas del programa, lo que provocó un intenso debate y rechazo de la comunidad negra, hecho que generó la expulsión de la actriz.

El comentario que encendió la polémica se dio durante la actividad conocida como “posicionamiento”, en la que los participantes deben explicar por qué quieren que otro concursante salga del reality. En esa ocasión, Fadul se dirigió a su compañero Campanita con una frase sobre su “alma y mente igual de oscuras que su color de piel”, criterio que fue interpretado por muchos como un ataque basado en estereotipos raciales.

Las palabras provocaron inmediata reacción tanto dentro de la casa como en redes sociales, donde cientos de usuarios calificaron el comentario como racista e inaceptable. Críticos señalaron que asociar rasgos negativos con el color de piel reproduce prejuicios históricos y va más allá de una simple estrategia de juego.

Varios de los compañeros de producción también rechazaron la expresión. Por ejemplo, Maiker Smith intervino durante la misma gala para recordar que el color de piel no tiene relación con el carácter o las capacidades de una persona, y otros concursantes coincidieron en que el comentario fue inapropiado.

Fuera del reality, la discusión se profundizó. El esposo de Fadul publicó un mensaje defendiendo a su pareja y sugiriendo que sus palabras fueron desafortunadas, producto de presión y nerviosismo propios del formato televisivo, aunque reconoció el impacto negativo que tuvieron.

Visiblemente afectada, la actriz luego buscó a Campanita para disculparse cara a cara, asegurándole que nunca tuvo intención de ofenderlo por su color de piel y que sus palabras fueron un error del momento. Campanita aceptó las disculpas y ambos se abrazaron frente a las cámaras, un gesto que fue observado atentamente por los seguidores del programa.