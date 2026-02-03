A 30 años de la muerte de Patricia Teherán, su hijo busca ser reconocido su heredero

La historia de Patricia Teherán, una de las voces más emblemáticas del vallenato, sigue teniendo capítulos abiertos décadas después de su muerte. La cantante, recordada como la ‘Diosa del vallenato’, falleció trágicamente el 19 de enero de 1995 en un accidente de tránsito, cuando atravesaba el punto más alto de su carrera artística.

Temas como Tarde lo conocí ya se habían convertido en clásicos del folclor y marcaban un antes y un después para la presencia femenina en el vallenato. Su repentina partida no solo estremeció al género musical, sino que dejó una historia inconclusa en el plano familiar y legal.

Al momento del fallecimiento de la artista, su hijo Yuri Alexander tenía apenas cuatro meses de nacido. La inesperada muerte de Teherán impidió que ella pudiera registrarlo legalmente, una omisión que, con el paso de los años, se transformó en el mayor obstáculo para que el joven fuera reconocido como heredero de los derechos económicos derivados de la obra de su madre.

Hoy, con 31 años, Yuri, decidió hacer pública su situación y emprender una batalla legal para reclamar las regalías que, asegura, le corresponden. En una reciente entrevista en el pódcast CorderoDJ90, explicó que la falta de registro directo ha impedido su reconocimiento formal como beneficiario.

Tras la muerte de Patricia Teherán, fue su abuelo quien realizó el registro del menor. Años después, las sociedades de gestión colectiva reconocieron los derechos sobre Delfina Romero, madre de la cantante, quien alcanzó a recibir algunas regalías. Sin embargo, tras su fallecimiento, ocurrido tres años después del de la artista, los pagos quedaron suspendidos.

Mientras la música de Patricia Teherán continuaba sonando en Colombia y otros países, su único hijo tuvo que abrirse camino por su cuenta y empezar a trabajar desde temprana edad, sin acceso a los beneficios económicos de la obra que su madre dejó como legado.

De acuerdo con lo conocido, los recursos por concepto de regalías permanecerían congelados en las sociedades de gestión, a la espera de una definición legal. Por ello, Yuri Alexander habría contratado a la abogada Wendy Herrera, quien asumirá su representación para buscar el reconocimiento formal de sus derechos como heredero y acceder tanto a regalías como a posibles bienes derivados de la carrera artística de Patricia Teherán.