“Fue un milagro”: Manuela reveló en La Casa de los Famosos detalles de su experiencia cercana a la muerte

La influencer habló a sus seguidores que no ha tomado una decisión seria sobre una de sus empresas.

La influenciadora y empresaria colombiana Manuela Gómez volvió a abrirse en La Casa de los Famosos sobre uno de los capítulos más duros de su vida: su lucha contra la adicción y cómo recuerda haberse encontrado al borde del abismo. En un sincero relato, Gómez calificó su proceso como un verdadero milagro de vida, después de varios momentos en los que estuvo en peligro por su consumo de sustancias.

La paisa, recordada por su participación en Protagonistas de Nuestra Tele hace varios años, decidió hablar sin filtros con su comunidad para generar conciencia sobre los peligros de las adicciones, y compartir cómo ha ido transformando su vida paso a paso.

Aunque Manuela no ha detallado públicamente qué sustancias consumió en el pasado, ella misma reconoció que enfrentó un problema real con el abuso de drogas. En un video compartido con sus seguidores, la creadora de contenido afirmó que llegó a sufrir una sobredosis que pudo costarle la vida, pero que hoy ve como un milagro haber sobrevivido a esa etapa oscura.

Ese despertar no solo fue físico, sino también emocional: Gómez explicó que la decisión de buscar ayuda profesional fue clave para comenzar su proceso de recuperación. Actualmente, está acompañada por un médico que guía su tratamiento. Sin embargo, la influenciadora también confesó que enfrenta un nuevo dilema: no está segura de si quiere seguir medicándose, a pesar de que forma parte de su esquema terapéutico actual.

Más allá del aspecto de salud, Manuela contó que los años de tensión con sus padres, marcados por malentendidos y distancias, han tenido un giro positivo. Según ella, esos problemas se han ido solucionando, lo que ha permitido reconstruir vínculos y encontrar apoyo en su entorno familiar. Este paso representa otro elemento clave en su proceso de sanación y estabilidad emocional.

Aunque aún enfrenta retos , Manuela ha buscado enviar un mensaje claro a quienes enfrentan situaciones similares: no están solos y siempre hay una oportunidad para reescribir la historia de la vida. Su relato no pretende normalizar el consumo de drogas, sino visibilizar la importancia de pedir ayuda, buscar acompañamiento profesional y entender la recuperación como un proceso humano, lleno de altos y bajos