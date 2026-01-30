Sebastián Villalobos e Ignacio Baladán hablan de ser papás en el podcast “Para papá”

Dos de las estrellas multiplataforma más reconocidas de la región se enfrentan al reto más grande de sus vidas: ser papás por primera vez. De esa experiencia nace Para papá, un podcast conducido por Sebastián Villalobos e Ignacio Baladán, donde la paternidad se conversa sin filtros, sin poses y con mucho sentido del humor. Entre risas, anécdotas sin edición y confesiones reales, Sebastián e Ignacio comparten su experiencia como padres primerizos: desde los cambios de pañal a las 3 de la mañana hasta las dudas más humanas sobre la crianza, el cansancio, el miedo a equivocarse y el amor que transforma la vida por completo.

Para papá es un espacio honesto, divertido y lleno de verdad, donde nada se edita… excepto los berrinches. A lo largo de la temporada, el podcast cuenta con invitados especiales que se suman a la conversación para compartir sus propias experiencias alrededor de la paternidad, la familia y la vida en pareja.

Entre ellos se destacan Marko, Reykon, Juan Pablo Llano, así como sus parejas, Natalia Segura, conocida como La Segura, y Camila Santamaría, quienes aportan miradas complementarias y conversaciones cercanas sobre la dinámica familiar y la crianza compartida.

El podcast se ha convertido en un punto de encuentro para padres, futuros padres y también para quienes sienten curiosidad por entender cómo la paternidad cambia incluso al más cool. Lejos de idealizar el rol paterno, Para papá celebra la imperfección, la vulnerabilidad y las historias reales que nacen cuando se aprende a ser papá sobre la marcha.