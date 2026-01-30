Morat regresa a Bogotá con su gira “Ya es mañana world tour”: Hay tres fechas confirmadas en el Movistar Arena

Después de un año decisivo en su carrera, Morat, la banda de pop/rock en español más relevante de la actualidad, anuncia su regreso a la ciudad que los vio nacer con tres conciertos consecutivos en el Movistar Arena de Bogotá, los próximos 14, 15 y 16 de agosto de 2026, como parte de su gira “Ya Es Mañana World Tour”.

El anuncio llega tras un 2025 inolvidable, en el que la banda alcanzó uno de los logros más importantes de su trayectoria al obtener su primer Latin Grammy en la categoría “Mejor Álbum Pop/Rock” por “Ya Es Mañana”. Un reconocimiento que no solo celebró un disco, sino una etapa artística marcada por la honestidad, la madurez sonora y una conexión cada vez más profunda con millones de personas.

A este momento se suma su reciente confirmación como parte del cartel oficial del Festival Coachella 2026, consolidando su proyección internacional y su lugar dentro de la conversación global de la música contemporánea. Y ahora, con todo ese camino recorrido, la historia los trae de vuelta a casa.

Durante los últimos días, una frase comenzó a aparecer como una señal compartida entre la banda y su público: “Las cometas siempre vuelan en agosto”. Lo que parecía un susurro cargado de simbolismo, hoy se transforma en una realidad contundente: Bogotá será el escenario de tres noches que prometen quedar grabadas en la memoria colectiva de sus fans.

Los conciertos se realizarán en el Movistar Arena de Bogotá, un recinto que ha sido testigo del crecimiento sostenido de Morat y de algunos de los momentos más significativos de su historia en vivo.

Este anuncio también anticipa un espectáculo a la altura del momento que vive el grupo. Los shows de Morat se han consolidado como experiencias cuidadosamente diseñadas, donde la narrativa musical, la puesta en escena y la conexión emocional con el público se integran en un formato sólido, ambicioso y profundamente cercano. Cada concierto es una celebración colectiva que combina precisión artística, evolución sonora y una sensibilidad que ha convertido sus presentaciones en vivo en uno de los sellos más reconocibles y aplaudidos de su carrera.

¿Cuándo estarán a la venta las boletas para Morat?

Preventa Movistar:

Lunes 2 de febrero – 11:00 a.m.

Hasta el miércoles 4 de febrero – 10:59 a.m. o hasta agotar existencias (lo que primero ocurra).

Preventa Banco Falabella

Miércoles 4 de febrero – 11:00 a.m.

Hasta el jueves 5 de febrero – 10:59 a.m.

Venta General:

Jueves 5 de febrero – desde las 11:00 a.m.