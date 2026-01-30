En agosto las cometas vuelven a volar: Morat regresa a Bogotá con ‘Ya es mañana world tour’

Hay regresos que no son solo una vuelta al origen, sino la confirmación de todo lo que se ha construido en el camino. Después de un año decisivo en su carrera, Morat, la banda de pop/rock en español más relevante de la actualidad, anuncia su regreso a la ciudad que los vio nacer con tres conciertos consecutivos en el Movistar Arena de Bogotá, los próximos 14, 15 y 16 de agosto de 2026, como parte de su gira “Ya Es Mañana World Tour”.

El anuncio llega tras un 2025 inolvidable, en el que la banda alcanzó uno de los logros más importantes de su trayectoria al obtener su primer Latin Grammy en la categoría “Mejor Álbum Pop/Rock” por “Ya Es Mañana”. Un reconocimiento que no solo celebró un disco, sino una etapa artística marcada por la honestidad, la madurez sonora y una conexión cada vez más profunda con millones de personas. Además, Morat saldó definitivamente sus “Asuntos Pendientes”, una gira que reafirmó su poder de convocatoria, cerrando capítulos y abriendo nuevas posibilidades.

A este momento se suma su reciente confirmación como parte del cartel oficial del Festival Coachella 2026, consolidando su proyección internacional y su lugar dentro de la conversación global de la música contemporánea. Y ahora, con todo ese camino recorrido, la historia los trae de vuelta a casa.

Durante los últimos días, una frase comenzó a aparecer como una señal compartida entre la banda y su público: “Las cometas siempre vuelan en agosto”. Lo que parecía un susurro cargado de simbolismo, hoy se transforma en una realidad contundente: Bogotá será el escenario de tres noches que prometen quedar grabadas en la memoria colectiva de sus fans.

Los conciertos se realizarán en el Movistar Arena de Bogotá, un recinto que ha sido testigo del crecimiento sostenido de Morat y de algunos de los momentos más significativos de su historia en vivo. Estas tres fechas no solo representan un regreso, sino la celebración de un vínculo irrompible entre la banda y su ciudad.

Este anuncio también anticipa un espectáculo a la altura del momento que vive el grupo. Los shows de Morat se han consolidado como experiencias cuidadosamente diseñadas, donde la narrativa musical, la puesta en escena y la conexión emocional con el público se integran en un formato sólido, ambicioso y profundamente cercano. Cada concierto es una celebración colectiva que combina precisión artística, evolución sonora y una sensibilidad que ha convertido sus presentaciones en vivo en uno de los sellos más reconocibles y aplaudidos de su carrera.

Preventa Movistar:

Lunes 2 de febrero – 11:00 a.m.

Hasta el miércoles 4 de febrero – 10:59 a.m. o hasta agotar existencias (lo que primero ocurra).

Preventa Banco Falabella

Miércoles 4 de febrero – 11:00 a.m.

Hasta el jueves 5 de febrero – 10:59 a.m.

Venta General:

Jueves 5 de febrero – desde las 11:00 a.m.

Produce: Breakfast Live

El trabajo conjunto entre Breakfast Live y Morat ha estado marcado por un crecimiento sostenido y una visión compartida a lo largo de los años. Este recorrido ha incluido hitos como cinco funciones con boletería agotada en el Movistar Arena en 2022, dos estadios El Campín en 2024, un sold out total de la gira “Asuntos pendientes” en 2025 y experiencias especiales que han fortalecido la conexión de la banda con su público. Para Breakfast Live, es un orgullo acompañar a Morat en un camino que continúa consolidando su impacto en la música en vivo y reafirmando un compromiso constante en cada etapa. En Breakfast Live #SomosFansDeLosFans #SomosFansDeMorat