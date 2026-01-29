Renzo mostró que Anamar lo contacto durante su participación en ‘La Casa de los Famosos’: “son 760 mensajes”

Tras su salida de la tercera temporada de La casa de los famosos, Renzo Meneses quedó en el centro de una fuerte controversia en redes sociales, luego de que resurgieran señalamientos sobre su comportamiento en una relación pasada. Las críticas se intensificaron tras declaraciones públicas de su expareja, Ana María Restrepo, conocida como Anamar.

Meneses, quien ganó reconocimiento nacional por su participación en El Desafío 2024, fue acusado por Anamar de haber ejercido maltrato y de no cumplir con sus responsabilidades como padre. Según lo expuesto por ella, la relación terminó en medio de un embarazo y tras presuntos episodios de agresión, los cuales dijo haber denunciado previamente en sus redes sociales, donde compartió imágenes como respaldo de sus afirmaciones.

El tema volvió a tomar fuerza un día después de la eliminación de Meneses del reality, durante una emisión del programa Mañana Express del Canal RCN. Allí se presentaron declaraciones de Anamar mientras el exconcursante se encontraba en el set. En su intervención, ella reiteró las acusaciones de agresión y aseguró que Meneses no habría brindado apoyo económico suficiente para la crianza de su hijo.

Ante estas declaraciones, Renzo respondió que la situación afectó directamente su imagen dentro del programa y aseguró sentirse sorprendido, pues antes de ingresar al reality habían llegado a un acuerdo para no ventilar el tema públicamente. “Cuando me fui al programa, hicimos un pacto y hablamos de ese tema. No sé por qué lo vino a sacar a colación y claro, eso me jugó muy en contra”, expresó.

El exconcursante también señaló que, aunque el conflicto con su expareja le dio visibilidad mediática, no imaginó que terminaría influyendo negativamente en su permanencia en el reality. Además, afirmó que antes del encierro mantuvieron contacto y acordaron enviar un mensaje de tranquilidad. “Yo hablé con la mamá de mi hijo y le dije que si queremos hacer las cosas bien, ve y deja un mensaje de amor y de paz. Incluso ella fue al hotel un día antes del programa”, aseguró.

Según Meneses, el detonante de la reacción de Anamar habría sido su cercanía dentro del programa con otra participante, Mariana Zapata. “Siento que lo que desata todo es el ‘shippeo’ con Mariana, eso hace que ella se llene de celos y de rabia. Creo que todavía hay sentimientos encontrados”, añadió, una afirmación que fue ampliamente cuestionada por usuarios en redes sociales.

El segundo eliminado de La casa de los famosos 3 también aseguró que, al salir del programa y recuperar su celular, se encontró con una gran cantidad de mensajes de su expareja. “Salgo del reality y me encuentro con 760 mensajes sin responder. Solo fueron dos semanas y encontrarme con eso fue muy impactante”, relató.

La polémica continúa generando debate en plataformas digitales, donde los usuarios discuten tanto las declaraciones de Anamar como las respuestas de Renzo Meneses, en un caso que ha vuelto a poner sobre la mesa la responsabilidad de las figuras públicas frente a temas personales que trascienden al espectáculo.