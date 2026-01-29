Juliana Velásquez rompe el silencio tras las críticas por su rostro en TikTok: “me di garra”

La cantante y actriz colombiana Juliana Velásquez se convirtió en tendencia en redes sociales luego de participar en un popular trend de TikTok, donde su apariencia física generó una ola de comentarios y especulaciones. Ante el revuelo, la artista decidió pronunciarse y aclarar lo sucedido.

La polémica surgió cuando Juliana se sumó al trend viral de TikTok en el que usuarios simulan audiciones para interpretar personajes de películas de Disney. Aunque la intención del video era lúdica, varios internautas centraron su atención no en su voz ni en su interpretación, sino en su rostro, que lucía diferente a lo habitual.

En el clip, la artista se veía más delgada y con facciones que parecían más marcadas, lo que llevó a comparaciones exageradas y a rumores sobre supuestos procedimientos estéticos. Los comentarios se multiplicaron rápidamente, abriendo un debate digital sobre su imagen y apariencia.

Ante la avalancha de reacciones, Juliana Velásquez decidió responder directamente. A través de un nuevo video en la misma plataforma, la cantante desmintió haberse realizado algún tipo de intervención estética y explicó que el cambio en su rostro se debía únicamente al uso de un filtro.

Según contó, recurrió a este efecto visual porque no tenía ganas de maquillarse ese día, sin imaginar el impacto que tendría entre los usuarios. Aunque reconoció que el filtro alteraba notablemente sus facciones, también se tomó la situación con humor y mostró su rostro al natural para despejar cualquier duda.

“Mis cachetes y yo, que siguen vivos, listos para el Movistar Arena. La gente sí es exagerada. Tenía mucha pereza de arreglarme, entonces me puse este filtro, pero la verdad me di garra. Tranquilos, sobreviven los cachetes”, expresó la artista entre risas.

Aun así, Juliana luego compartió una reflexión sobre la importancia de evitar hacer este tipo de comentarios sobre el físico de los demás en redes sociales.

El episodio volvió a poner sobre la mesa la presión constante que enfrentan las figuras públicas en redes sociales y cómo los filtros digitales pueden distorsionar la percepción de la imagen real, generando debates que muchas veces se alejan del talento y el trabajo artístico.