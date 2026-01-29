Conozca quiénes son los ocho hijos de Marc Anthony y sus respectivas madres

El ícono de la música latina, de 57 años, ha compartido con sus seguidores uno de los momentos más felices de su vida familiar: Nadia Ferreira está embarazada nuevamente. En una publicación conjunta, la pareja celebró tanto su aniversario como la llegada de este nuevo bebé, con la frase: “¡Feliz tercer aniversario! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito va a ser hermano mayor.”

Con esta confirmación, Marc Anthony se prepara para ser padre por octava vez, consolidando una familia numerosa que ha construido a lo largo de más de tres décadas de vida pública.

¿Quiénes son los hijos de Marc Anthony y quienes son sus madres?

La extensa familia del cantante incluye niños de distintas etapas de su vida:

• Arianna Muñiz y Chase Muñiz, fruto de su relación con Debbie Rosado (Chase fue adoptado por Anthony).

• Cristian Muñiz y Ryan Muñiz, hijos de su matrimonio con Dayanara Torres, ex Miss Universo.

• Emme Maribel Muñiz y Maximilian David Muñiz, mellizos que tuvo con Jennifer Lopez durante su matrimonio en los años 2000.

• Marco “Marquito” Muñiz, el primer hijo de Marc con Nadia Ferreira, nacido en junio de 2023.

Con la llegada del nuevo bebé, la familia de Marc Anthony seguirá creciendo, reafirmando el lugar que ocupa la paternidad en la vida personal del artista, tanto dentro como fuera de los