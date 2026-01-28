Carmen Villalobos estaría nuevamente soltera: puso fin a su relación tras dos años

Las especulaciones surgieron en las últimas semanas de 2025, cuando los seguidores de la actriz notaron su ausencia de publicaciones junto a su entonces novio durante las celebraciones de Navidad y fin de año, un detalle que no pasó desapercibido para quienes siguen de cerca su vida personal en redes sociales.

El tema cobró mayor relevancia luego de que Villalobos publicara un video junto a su colega y amiga Majida Issa, en el que ambas dejaron entrever, de manera sutil, que iniciaban el 2026 solteras. El clip fue interpretado por muchos como una confirmación indirecta del final del noviazgo y desató una ola de comentarios en plataformas digitales.

Tras la difusión del video, People en Español aseguró que la relación efectivamente había llegado a su fin, aunque no precisó la fuente que confirmó la información. Hasta el momento, ni Carmen Villalobos ni su expareja, Frederik Oldenburg, se han pronunciado de forma explícita sobre los motivos de la separación, manteniendo un perfil bajo frente al tema.

La relación entre Villalobos y Oldenburg se hizo pública a principios de 2023, cuando compartieron románticas fotografías que evidenciaban su cercanía y complicidad. Desde entonces, la pareja fue vista en distintos eventos y viajes, proyectando una imagen de estabilidad que hoy parece haber quedado atrás.

En cuanto a su historial sentimental, la actriz solo ha contraído matrimonio una vez. Su relación más conocida fue con el actor Sebastián Caicedo, con quien compartió más de 13 años de vida en pareja. Aunque oficialmente solo se casaron una vez, los actores realizaron cuatro ceremonias simbólicas como una forma de reafirmar su compromiso.

La boda más difundida por los medios tuvo lugar el 18 de octubre de 2019, en una ceremonia frente al mar en Cartagena, que se convirtió en uno de los eventos más comentados del espectáculo nacional. Posteriormente, la pareja aclaró que esa celebración fue solo una de varias formalidades que realizaron como parte de su unión.

Pese a la aparente solidez del vínculo, Villalobos y Caicedo anunciaron su separación tiempo después, cerrando un capítulo que marcó la vida personal y mediática de ambos. Hoy, con la confirmación del fin de su más reciente relación, la actriz vuelve a estar en el centro de la conversación pública, esta vez por un nuevo comienzo en su vida sentimental.