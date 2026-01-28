Aguardiente Amarillo no lanzó botella en homenaje a Yeison Jiménez, aclara la ILC

A través de un comunicado, la ILC fue enfática en señalar que no ha producido, autorizado ni distribuido ninguna edición especial de su aguardiente con la imagen del artista, pese a que en los últimos días se han detectado botellas alteradas que circulan en el mercado.

Según explicó la compañía, ante la gravedad del caso se presentó una denuncia formal ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), luego de identificar publicidad y material de carácter comercial en el que aparece el producto con modificaciones no autorizadas en su etiqueta original.

De acuerdo con la denuncia, la alteración consiste en la adición de una figura que representa la imagen de Yeison Jiménez, acompañada del logo con su nombre, sin contar con la autorización del titular del registro sanitario correspondiente, lo que constituye una infracción a la normativa vigente.

Adicionalmente, la Industria Licorera de Caldas informó que también se ha evidenciado el uso indebido de la imagen y la marca de Aguardiente Amarillo de Manzanares en artículos promocionales, como sacos o porta botellas, los cuales tampoco cuentan con la aprobación legal ni sanitaria requerida.

La empresa aclaró que, en caso de considerar en el futuro la realización de algún homenaje o edición conmemorativa en honor a Yeison Jiménez —quien fue embajador de varias de sus marcas—, este se llevaría a cabo únicamente con la autorización expresa de la familia del artista, cumpliendo todos los requisitos legales y siendo anunciado exclusivamente a través de los canales institucionales y redes sociales oficiales de la ILC.

Finalmente, la Industria Licorera de Caldas hizo un llamado a distribuidores, comerciantes y consumidores para que adquieran sus productos únicamente en puntos de venta autorizados y denuncien cualquier botella o material promocional que presente características sospechosas o no autorizadas, con el fin de evitar fraudes y proteger tanto a los consumidores como la marca.