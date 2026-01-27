Ahorro de comienzo de año: las promociones imperdibles para el cierre enero en centros comerciales

El inicio del año suele ser uno de los periodos más retadores para la economía de los hogares colombianos. A los compromisos financieros adquiridos se suman el regreso a la rutina laboral y académica, lo que obliga a las familias a reorganizar su presupuesto con mayor cautela. En este escenario, la temporada de descuentos se consolida como una alternativa clave para tomar decisiones de consumo más conscientes, con ahorros que pueden oscilar entre el 30 % y el 70 %.

¿Cuáles son las mejores ofertas para este inicio de año?

Outlet Arauco Sopó (Bogotá y Sabana): Este destino de lujo presenta descuentos que van del 30 % y 40 % hasta el 70 % en marcas como Sportline, Levi’s —que además renovó su tienda para ofrecer mayor variedad de prendas originales—, Ambiente Living, Prochampions (50 % OFF), Bimba y Lola (hasta 60 % OFF) y Desigual (70 % en prendas seleccionadas).Entre las novedades, se destaca la llegada de la primera máquina expendedora de maquillaje Trendy y la próxima apertura de Action Black, un gimnasio de última generación.

Parque La Colina (Bogotá): Ofrece una de las temporadas de descuentos más atractivas de la ciudad, con promociones vigentes hasta el 31 de enero y extensiones en varias marcas hasta febrero. Zara, Stradivarius y Bershka cuentan con rebajas de hasta el 50 % en productos seleccionados.

Marcas como Falabella, Calvin Klein, Adidas, Nike, Puma, Converse, Sportline y Garmin también se suman a las promociones. Además, el centro comercial sorteará cuatro membresías VIP para el gimnasio Action Black y una tarjeta regalo por $1.750.000 entre los clientes que registren sus facturas entre el 24 de enero y el 22 de febrero.

Parque Fabricato (Antioquia): Las promociones estarán activas durante todo el mes con descuentos escalonados. H&M ofrece hasta 60 % de descuento, Chevignon 50 % en referencias seleccionadas y Levi’s hasta 40 % en buzos y chaquetas.Para el hogar, Jamar cuenta con hasta 60 % de descuento en toda la tienda y opciones de financiación a 0 % de interés. Del 6 al 8 de febrero se realizará el “Bodegazo al Parque”, con la participación de alrededor de 16 marcas.

Parque Caracolí (Santander): En Floridablanca y Bucaramanga, las familias podrán acceder a descuentos de hasta el 50 % en moda, tecnología, hogar y juguetes. Además, todos los domingos se ofrecen clases de bienestar en la Zona Social a las 9:00 a.m. y DJ en vivo de 7:00 p.m. a 2:00 a.m.

Parque Alegra (Barranquilla y Soledad): De cara a la temporada de Carnaval, el centro comercial ofrece precios especiales como prendas desde $7.900 en H&M y $19.900 en Falabella. Tennis tiene toda su tienda con 50 % de descuento, junto a marcas como Vélez, Yoi, Lili Pink, Sportline, OBoticario y Seven Seven.

Parque Arboleda (Pereira): Reúne ofertas de hasta 40 % y 50 % en vestuario, calzado y accesorios en marcas como Zara, Nike, Stradivarius, New Balance, Vélez, Ambiente Gourmet, Lafam, ópticas GMO e Imusa. Los beneficios estarán disponibles principalmente hasta el 31 de enero, permitiendo a los hogares organizar mejor sus compras de inicio de año.

Con esta temporada de descuentos, los centros comerciales de Parque Arauco se convierten en aliados estratégicos para las familias colombianas, ofreciendo ahorro, comodidad y experiencias que facilitan un comienzo de año más equilibrado.