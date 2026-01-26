Rawayana anuncia concierto en Bogotá y promete una noche de fiesta en el Movistar Arena: conozca los detalles

La banda venezolana Rawayana confirmó su regreso a Bogotá con un concierto en el Movistar Arena el próximo 17 de abril, una cita que promete convertirse en una de las noches más esperadas del año para los amantes de los sonidos alternativos, el afrobeat, el funk y la música urbana latina.

Ganadores del Grammy y el Latin Grammy, Rawayana se ha consolidado como uno de los fenómenos musicales más relevantes de la escena latinoamericana actual. Su propuesta, que mezcla ritmos tropicales con influencias urbanas y un espíritu festivo, ha logrado conectar con públicos de distintas generaciones y países, posicionándolos como una de las bandas más influyentes del momento.

El concierto en Bogotá hace parte de su gira ¿Dónde Es El After?, un espectáculo que celebra la diversidad sonora y la energía colectiva que caracteriza sus presentaciones en vivo. La banda promete un show cargado de groove, baile y conexión con el público, reafirmando por qué cada una de sus presentaciones se convierte en una experiencia memorable.

Las entradas estarán disponibles en distintas etapas de preventa. La Preventa para clientes Movistar Total se realizará desde el lunes 26 de enero a las 9:00 a.m. hasta el miércoles 28 de enero a las 8:59 a.m. Posteriormente, la Preventa Bancos AVAL estará habilitada desde el miércoles 28 de enero a las 9:00 a.m. hasta el viernes 30 de enero a las 8:59 a.m. Finalmente, la venta al público general iniciará el viernes 30 de enero a las 9:00 a.m., y se mantendrá disponible hasta agotar existencias.

Con este regreso a la capital, Rawayana reafirma su estrecha relación con el público colombiano y su lugar como una de las agrupaciones latinas más celebradas de la actualidad. El Movistar Arena se prepara para recibir una noche donde la música, el baile y la vibra colectiva serán protagonistas.