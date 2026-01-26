Falleció Salvo Basile, figura emblemática del cine, el teatro y la televisión colombiana

Este lunes 26 de enero de 2026 falleció Salvatore “Salvo” Basile, reconocido actor, productor y asistente de dirección, cuya trayectoria artística dejó huella en múltiples generaciones. Basile, nacido en Nápoles, Italia, el 18 de mayo de 1940, se consolidó como una figura clave del cine, el teatro y la televisión, tanto en su país natal como en Colombia, donde desarrolló gran parte de su carrera y vivió gran parte de su vida.

¿Cómo fue la carrera de Salvao Basile?

Salvo Basile se destacó por su versatilidad en distintos campos de la escena artística. A lo largo de más de cinco décadas, trabajó como actor, productor, asistente de dirección y creativo, participando en producciones cinematográficas, teatrales y televisivas tanto en Europa como en Latinoamérica.

En cine, su carrera incluyó colaboraciones en varias películas de reconocimiento internacional. Uno de los hitos de su vida profesional fue su participación como asistente de dirección en “Quemada” (1969), dirigida por Gillo Pontecorvo y protagonizada por Marlon Brando, durante el rodaje en Cartagena de Indias, un proyecto que marcó su conexión con Colombia y el cine rodado en el país.

Además de su trabajo tras cámaras, Basile también construyó una sólida carrera frente a ellas. Participó como actor en diversas producciones televisivas, entre ellas telenovelas y series como “Sofía dame tiempo” y otros proyectos que lo establecieron como un rostro familiar para el público colombiano.

En teatro, Basile interpretó clásicos como “La paz de Aristófanes” y “El león en invierno”, y participó en la comedia musical “Yo, yo, ye, ye”, demostrando su versatilidad artística en distintos géneros escénicos.

Desde su llegada a Colombia en 1968, Basile no solo desarrolló una carrera prolífica, sino que también se involucró activamente en la vida cultural del país. Fue presidente de la junta directiva del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI) y colaboró en diversas iniciativas de promoción cinematográfica y cultural.

Además, su vida personal quedó profundamente ligada a Cartagena, donde formó familia y se estableció como uno de los representantes más queridos y respetados del ambiente artístico local.