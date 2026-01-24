Reykon vuelve a la música con ‘Tal Para Cuál’ y otros lanzamientos imperdibles de la semana

La música arranca el año con una ola de estrenos que cruzan generaciones, emociones y géneros. Desde la reinterpretación urbana de un clásico que marcó época, hasta canciones que nacen desde la intimidad, el desamor y la conexión con lo cotidiano, estos lanzamientos confirman que la escena sigue apostándole a la honestidad y a la evolución sonora.

Reykon reimagina un clásico con “Tal para cual”

Reykon presenta una nueva versión de “Tal para cual”, apostándole a un sonido fresco y urbano que conecta con nuevas audiencias sin perder la esencia de una canción que ha acompañado al público durante más de 30 años. El artista trae la melodía clásica a un terreno actual, con una vibra moderna y ritmos urbanos que logran un equilibrio entre tradición e innovación.

La elección del tema responde a la conexión genuina que Reykon ha construido con distintas generaciones, consolidando esta canción como una obra vigente que ahora se renueva bajo su identidad musical. La letra sigue retratando una relación intensa, marcada por la complicidad y una dinámica casi maniática, mientras que el fraseo rápido y directo del artista reafirma su ADN de reguetón clásico y lo reconecta con su público.

Miky La Sensa apuesta por la intimidad en “Morning”

El artista paisa Miky La Sensa continúa consolidando su identidad dentro de la escena urbana con “Morning”, un sencillo que transmite la belleza de los pequeños rituales, la atracción natural y la cercanía cotidiana. La canción se mueve entre lo romántico y lo sugerente, con un lenguaje honesto que conecta desde lo humano.

Con ocho sencillos publicados como solista, Miky ha construido una carrera coherente como compositor y cantante, explorando emociones reales. Tras su reciente colaboración en “Volver a empezar” junto a Cheztom, en el proyecto Therapy, “Morning” abre un nuevo capítulo: una canción sensual y relajada que habla del encanto de despertar junto a alguien especial, donde lo auténtico supera cualquier etiqueta.

El video oficial refuerza esta narrativa con una estética cálida e íntima, marcada por elementos naturales, madera, textiles y escenas que evocan mañanas lentas, café y momentos compartidos. Con este lanzamiento, el artista da inicio a una serie de estrenos que proyectan un 2026 cargado de música honesta y con sello propio.

Kei Linch presenta “Ya No Estás”, antesala de su nuevo álbum

La rapera colombiana Kei Linch inicia el año con “Ya No Estás”, tercer adelanto de su próximo proyecto musical. Fiel a su estilo, la artista entrega una letra directa, pero esta vez desde un lugar más íntimo y vulnerable, conectando con el desamor y la nostalgia por lo que ya no existe.

Sobre una base de rap clásico, la canción se convierte en un desahogo emocional que sigue ampliando su alcance internacional. El videoclip mantiene el hilo narrativo de los visuales de Rastros de Rosa y Calibre 22, disponibles en su canal oficial de YouTube.

Este sencillo es el último adelanto antes del lanzamiento de su segundo álbum de estudio, “Canto Pa No Llorar”, previsto para el 13 de febrero. Un proyecto que gira en torno a la libertad tras el desamor, la aceptación de la soledad como parte del crecimiento y la certeza de que el dolor no es permanente.

Juanes continúa calentando motores con “Hagamos que”

Juanes sigue marcando el pulso del pop latino con “Hagamos que”, sencillo filmado en los paisajes naturales de Costa Rica, escenarios que potencian la sensibilidad de la canción. El tema llega en un momento clave para el artista, cuando su próximo álbum ya es señalado por Rolling Stone como “uno de los discos latinos más esperados de 2026”.

A esto se suman sus recientes nominaciones a Premios Lo Nuestro 2026 y el éxito de “Una Noche Contigo”, cuya versión colaborativa con La Arrolladora Banda El Limón alcanzó el #1 del chart Regional Mexicano de Billboard, marcando un nuevo hito en su carrera.