Google Play ya se puede pagar en efectivo en Colombia: así funcionan las nuevas tarjetas y códigos de regalo

Si la tienda de aplicaciones solicita acceso a tu ubicación es para sugerirte ofertas y contenido local.

Con el objetivo de impulsar la inclusión digital y financiera en Colombia, Google anunció el lanzamiento oficial de las tarjetas prepago y los códigos de regalo de Google Play, una solución pensada para quienes no cuentan con tarjetas bancarias o prefieren pagar en efectivo.

Las tarjetas y códigos estarán disponibles tanto en formato físico como digital y permitirán a los usuarios adquirir saldo para comprar una amplia variedad de contenidos dentro de Google Play, como aplicaciones, videojuegos, libros, películas y suscripciones.

¿Dónde se pueden conseguir?

Los códigos de regalo de Google Play ya están disponibles en puntos de venta físicos como Éxito y Carulla, así como en canales digitales como Panamericana.com.co y Dprimero.com. Además, pueden adquirirse a través de neobancos como Daviplata y billeteras digitales como MOVii. Google confirmó que próximamente se sumarán más cadenas comerciales en todo el país.

“En Google Play trabajamos para garantizar que el acceso a la tecnología sea inclusivo. Antes no existía una solución agregada en retail que llegara a usuarios que pagan en efectivo; este lanzamiento atiende esa necesidad”, explicó Mariajosé Vargas Higuera, representante de Google Play para Colombia. “Con esta nueva opción reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer un mecanismo práctico y seguro para que más colombianos disfruten del ecosistema digital”, añadió.

La alianza con Incomm, integrador de medios de pago, permite ampliar el acceso al catálogo digital de Google Play mediante una red de distribución presente en miles de puntos de venta del país. Esta estrategia busca responder a las prácticas reales de consumo de los colombianos, facilitando el paso del efectivo al mundo digital de forma segura y transparente.

“Nuestra red de distribución permitirá acercar este producto a un amplio número de consumidores que buscan alternativas confiables para acceder a servicios digitales”, señaló Hernando Rubio Dacosta, miembro de la junta de Incomm Colombia.

¿Cómo usar las tarjetas o códigos de regalo?

El proceso es sencillo:

Compra la tarjeta o el código de regalo. Ingresa a tu cuenta de Google Play desde un dispositivo Android. Registra el código y empieza a usar el saldo.

El saldo no tiene costos adicionales ni fecha de vencimiento, aunque no puede canjearse por dinero en efectivo. Además, Google recomienda no compartir los códigos con terceros, ya que cualquier solicitud externa podría tratarse de un intento de fraude.

Para más información y recomendaciones de seguridad, los usuarios pueden visitar play.google.com/giftcardscam.

Con esta iniciativa, Google Play amplía sus opciones de pago en Colombia y abre la puerta para que más personas accedan a entretenimiento, educación y tecnología, sin necesidad de una tarjeta bancaria.