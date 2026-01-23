Diana Wiswell y Tania en Las de siempre: “No hay una edad de caducidad para las mujeres”

Desde el primer momento, Diana Wiswell deja claro algo: nadie está acabado a ninguna edad. Para la actriz, Las de siempre llega en un momento clave, cuando cada vez más mujeres cuestionan ese discurso antiguo que decía que después de los 30 —o peor, de los 40— ya no había mucho por vivir.

“Antes parecía que una mujer a los 30 ya estaba casi que hecha a perder, y eso es exageradísimo”, dice Diana entre risas, pero con mucha claridad. Para ella, esta etapa trae cambios, sí, pero también perspectiva, tranquilidad y una libertad que no siempre se tiene antes. “Al contrario, yo siento que es una edad de oro”, asegura.

En la serie, Wiswell interpreta a Tania, uno de esos personajes que no pasan desapercibidos. En redes la aman y otros cuestionan: “He visto comentarios que dicen ‘es la mala’, ‘es insoportable’, pero lo interesante es que Tania no hace las cosas desde la maldad, sino desde su caos”, explica.

Y es que Tania es una adulta que se resiste a crecer del todo. Tiene algo infantil, le gusta que la vida fluya, a veces espera que otros le resuelvan y no encaja en el molde de la mujer adulta “perfecta” que muchos esperan ver en pantalla. “Eso incomoda”, reconoce Diana, “pero también abre otra forma de ver la adultez”.

Aunque aclara que no se identifica del todo con su personaje, sí dice entenderla. “Es responsable en su trabajo, tiene metas, buenos sentimientos… solo que va por la vida de una forma más despreocupada”, cuenta. Para la actriz, ahí está una de las claves de Las de siempre: mostrar mujeres con matices, no en blanco y negro.

Otro de los grandes aciertos de la serie es la amistad, que puede parecernos un Sex and the City a la colombiana, pero con sabor local. “Las amigas pueden ser el amor de la vida”, dice sin dudarlo. Y no solo para las fotos bonitas o los brindis, sino para los momentos incómodos, las peleas y las verdades difíciles.

“Ese es el amor real: cuando una amiga te dice ‘pilas con esto’, aunque no sea fácil de escuchar”, explica. Para ella, la serie también habla de la vulnerabilidad, de pedir ayuda y de aceptar que no siempre se está bien.

El equilibrio entre drama y humor es otro punto fuerte. “Hay situaciones tan absurdas que después de llorar, solo queda reírse”, dice Diana. Ese humor negro, asegura, conecta mucho con nuestra forma de ser como sociedad: reírnos incluso de lo que duele para poder seguir.

Pero Las de siempre no se queda solo en lo ligero. Algunas tramas han tocado fibras profundas en el público, abriendo conversaciones sobre relaciones, violencias y decisiones difíciles. “Ojalá estas historias ayuden a que hablemos a tiempo de cosas que solemos callar”, reflexiona.

Sobre uno de los giros más fuertes de Tania —su embarazo—, Wiswell lo ve como una sacudida necesaria. “La vida a veces te pone justo lo que no quieres para que saques la casta”, dice. Para ella, ese proceso obliga al personaje a estructurarse, a enfrentar miedos y a descubrir de qué está hecha.

Al final, Diana hace una invitación sencilla: ver la serie sin prejuicios, reírse, incomodarse un poco y reconocerse en estas historias. Las de siempre está disponible en plataformas como Amazon y en RCN.Según la actriz, es una buena excusa para reconectar con las amigas, con una misma y con la idea de que la vida —lejos de acabarse— apenas se sigue transformando.