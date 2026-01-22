¿Lo recuerda? Así luce hoy Jhoan Álvarez, expareja de Sara Uribe y ganador de Protagonistas

Tras la reciente participación de Sara Uribe en La casa de los famosos, muchos televidentes recordaron uno de los capítulos más recordados de su paso por la televisión: su relación con Jhoan Álvarez, con quien fue pareja y también ganadora de Protagonistas de Nuestra Tele. Ambos se dieron a conocer en el mundo del entretenimiento gracias a ese reality, donde iniciaron un romance que rápidamente conectó con el público y los convirtió en una de las parejas más queridas de la Casa Estudio.

Aunque la relación terminó una vez finalizó el programa, Sara Uribe ha recordado en distintas entrevistas cómo fue ese vínculo. En conversación con Dímelo King, la presentadora reveló que, tras salir del reality, Álvarez nunca volvió a contactarla. “Sí, yo tuve allá un novio que se llamaba Jhoan. Él ganó conmigo, es que todos los que están conmigo ganan”, dijo, refiriéndose con humor a la popularidad que alcanzaron durante la competencia.

La modelo paisa también ha señalado que, pese a su corta duración, la relación fue una experiencia positiva. “Éramos la Barbie y el Ken. Nunca hicimos el tirititi; si se podía, pero yo no lo hice. Yo no quería y él tampoco. Fue una relación muy bonita en el programa”, expresó, destacando el respeto que existió entre ambos dentro del formato.

Tras su paso por Protagonistas de Nuestra Tele, Jhoan Álvarez tomó un rumbo distinto al esperado. Abandonó sus estudios en Derecho para dedicarse a la actuación y posteriormente se radicó en México en busca de nuevas oportunidades. Sin embargo, su carrera actoral no logró consolidarse. “Mi vida cambió mucho y tomó un rumbo muy diferente tras mi paso por Protagonistas, tanto así que pasé de estudiar Derecho a entrar a academias de actuación, pero mi esencia sigue siendo la misma”, afirmó en una ocasión.

Aunque no tuvo mayores oportunidades en la actuación, Álvarez encontró en el modelaje un camino más estable. Ha trabajado con diversas marcas y mantiene presencia en redes sociales, donde suma cerca de 180 mil seguidores en Instagram, plataforma en la que comparte de manera esporádica imágenes y videos de esta faceta que ha venido desarrollando en los últimos años.