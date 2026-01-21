Luis Fonsi y Feid paralizan el Viejo San Juan con el estreno sorpresa de “CAMBIARÉ”

Las Fiestas de la Calle San Sebastián, el evento cultural masivo que marca el cierre de la temporada navideña en Puerto Rico, se transformaron en el escenario de un suceso histórico para la música latina.

En medio de la multitud que abarrotaba los adoquines del Viejo San Juan, Luis Fonsi y Feid realizaron una aparición sorpresa que desató la euforia colectiva al anunciar y liberar su primera colaboración juntos: “CAMBIARÉ”.

Lo que parecía una jornada tradicional de cierre de festividades dio un giro inesperado cuando ambos artistas se dejaron ver entre el público. Lejos de los protocolos de seguridad habituales, Fonsi y el intérprete colombiano conectaron directamente con los miles de asistentes, convirtiendo la calle en una auténtica fiesta.

La presencia de las dos estrellas generó una reacción en cadena; en cuestión de minutos, los videos del momento inundaron las redes sociales, posicionando el encuentro como el tema más viral del fin de semana.

Para los cantantes, llevar una primicia de esta magnitud a las “SanSe” tuvo un simbolismo especial. Más allá de una estrategia de lanzamiento, lo describieron como un regalo para la gente y la oportunidad perfecta de vibrar con la energía de la cultura puertorriqueña en una de las celebraciones más concurridas del año.

La gran revelación de la noche fue el género del sencillo. “CAMBIARÉ” representa una poderosa incursión en la salsa, marcando un giro audaz en la trayectoria de ambos. La canción logra fusionar los estilos únicos de cada uno en una propuesta que respeta y honra las raíces del género tropical, pero inyectándole una frescura contemporánea.

El tema, junto con su video oficial, se estrenó en todas las plataformas digitales apenas unas horas después del anuncio en vivo.

La crítica inicial y la reacción de los fans sugieren que esta unión musical se perfila desde ya como uno de los lanzamientos más impactantes del arranque de 2026, demostrando la versatilidad de Feid y la maestría de Fonsi para navegar entre el pop, lo urbano y los ritmos caribeños.