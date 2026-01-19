Blessd tras varios rumores confirmó el embarazo de Manuela QM

Blessd, cuyo nombre real es Stiven Mesa Londoño, se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la “nueva escuela” del género urbano en Colombia. Originario de Itagüí, Antioquia, el joven artista conocido como ‘El Bendito‘ destaca por su estilo auténtico y una historia de superación personal que resuena profundamente con sus seguidores; pasó de trabajar en una central de abastos a dominar las listas de éxitos globales. Con hits como ‘Imposible‘ y álbumes como Hecho en Medellín, ha logrado refrescar el sonido del reggaetón paisa, posicionándose como un embajador clave de la cultura de barrio y el talento colombiano actual.

Desde hace varios meses Blessd sostiene una relación con la creadora de contenido, Manuela, quien en los últimos años se ha abierto camino en la industria digital, donde se han encargado de mostrar varios detalles de su relación y entre algunos rumores fuertes de embarazo, el artista confirmó la llegada de su primer bebé:

“No tengo cicatrices ya sane los moretones yo soy un guerrero de haters tengo maratones pero ya estoy esperando un hijo y el cura mis emociones. ME TRANQUILIZA ME CALMA !! ME RELAJA Y RESPIRO !! Solo quiero que tu llegues te estoy esperando hijo mío“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Blessd.