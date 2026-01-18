Lotería de Boyacá: Número ganador del sorteo realizado el sábado 17 de enero del 2026

(Balotas creadas con ChatGPT e imagen oficial de la Lotería de Boyacá tomadas el 10 de enero del 2026)

La noche del sábado 17 de enero de 2026 volvió a reunir a miles de colombianos alrededor de uno de los juegos de azar más tradicionales del país: la Lotería de Boyacá. Como ocurre cada fin de semana, el sorteo despertó expectativas entre apostadores que, desde distintas regiones, siguen creyendo en la suerte, los números heredados y las cábalas familiares que han pasado de generación en generación.

🏆 Premio mayor

• Número ganador: 8227

• Serie: 134

• Premio mayor: $15.000 millones de pesos

Este número se convirtió en el gran protagonista de la jornada, al quedarse con el premio mayor del sorteo, uno de los más atractivos del portafolio de loterías en Colombia.

¿Cuáles fueron los premios secos?

Además del premio principal, el sorteo incluyó un amplio plan de premios, que permitió repartir la suerte entre más jugadores. Entre los principales premios secos se encuentran:

• $1.000 millones: número 3180 – serie 075

• $400 millones: número 4087 – serie 033

• $300 millones: número 5700 – serie 322

• $100 millones: número 4018 – serie 000

• Premios de $50 millones: varios números adicionales incluidos en el plan oficial

Estos premios complementarios hacen parte de la estructura tradicional de la Lotería de Boyacá, que busca ampliar las posibilidades de ganar y mantener viva la emoción entre los apostadores.

🎲 Una tradición profundamente colombiana

Los juegos de azar, y en especial las loterías, ocupan un lugar importante en la cultura popular colombiana. Más allá del premio económico, para muchas personas representan un ritual semanal: comprar el billete de la suerte, escoger números ligados a fechas especiales, sueños o acontecimientos personales, y compartir la expectativa con familiares y amigos.

La Lotería de Boyacá, fundada hace más de un siglo, es una de las más antiguas y emblemáticas del país. Sus sorteos no solo generan ilusión, sino que también contribuyen al financiamiento de sectores clave como la salud, lo que refuerza su impacto social en las regiones.