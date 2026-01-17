Preocupación por el cambio físico de Anuel AA: seguidores cuestionan su estado de salud

La reciente apariencia física de Emmanuel Gazmey Santiago, conocido artísticamente como Anuel AA, ha generado inquietud entre sus seguidores. En redes sociales, varios fanáticos del reguetonero han expresado preocupación por el notorio cambio en su imagen, especialmente por una aparente pérdida de peso que no ha pasado desapercibida.

Algunos usuarios aseguran que esta transformación comenzó a evidenciarse de forma gradual tras el final de su relación con la cantante colombiana Karol G. Desde entonces, comentan, el artista puertorriqueño ha mostrado un aspecto más delgado, lo que ha dado pie a múltiples especulaciones sobre su estado de salud.

En medio de los comentarios, han circulado versiones no confirmadas que sugieren que el intérprete de Ella quiere beber podría estar enfrentando problemas médicos. Incluso, en redes se han difundido rumores delicados sobre una posible enfermedad, los cuales no han sido respaldados por información oficial. Hasta el momento, Anuel AA no se ha pronunciado públicamente para confirmar o desmentir estas afirmaciones.

La preocupación aumentó luego de que una seguidora compartiera una imagen en la que, presuntamente, se observa al artista con ojeras marcadas, pómulos pronunciados y señales visibles de adelgazamiento, lo que intensificó los comentarios y teorías entre los internautas.

Cabe recordar que en 2023 el propio Anuel reveló que tuvo que someterse a una cirugía por una situación que describió como de “vida o muerte”, hecho que lo obligó a cancelar y reprogramar compromisos profesionales. Aunque en ese momento el cantante habló del procedimiento, no ofreció mayores detalles sobre su diagnóstico.

Pese a los rumores, el artista continúa activo en la música. Recientemente participó en el remix de Yogurcito, tema original del cantante paisa Blessd, en el que también colaboran Yan Block, Luar LaL, Roa y Kris R. El videoclip de la canción ya supera los 89 millones de reproducciones en YouTube, reflejando que Anuel AA sigue vigente en la escena urbana.

Por ahora, la preocupación de sus seguidores se mantiene a la espera de una eventual aclaración por parte del artista o de su equipo, mientras las especulaciones continúan circulando en plataformas digitales.