“Oportunista”: hermana de Yeison Jiménez explicó por qué Giovanny Ayala no fue invitado al homenaje del cantante

El homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena, que reunió a familiares, amigos, colegas y cientos de fanáticos, terminó rodeado de una nueva controversia dentro de la música popular colombiana. Esta vez, las críticas y cruces de palabras entre artistas desplazaron el foco del tributo y revivieron viejas tensiones del género.

Horas después del evento, Giovanny Ayala publicó un video en el que cuestionó duramente lo que, a su juicio, fue el ambiente del homenaje. Con un tono irónico, aseguró que “el circo había llegado a Bogotá” y que ese “circo” terminó instalado en el Movistar Arena. Según Ayala, varios de los artistas asistentes habrían buscado protagonismo más que rendir un verdadero tributo, comparando el evento con una feria donde, según él, algunos solo querían mostrarse “con la rosca”.

Las declaraciones no tardaron en generar reacciones. Una de las respuestas más contundentes llegó desde el círculo más cercano de Yeison Jiménez. Lina Jiménez, hermana del fallecido cantante, respondió directamente en los comentarios del video, rechazando las palabras de Ayala y señalándolo de oportunista. En su mensaje, aseguró que el artista no asistió al homenaje porque no era bienvenido a ningún espacio relacionado con Yeison, recordando los comentarios negativos que habría hecho en el pasado sobre su hermano.

Esta nueva polémica se suma al historial de enfrentamientos entre Giovanny Ayala y Ciro Quiñónez, una rivalidad que viene de tiempo atrás y que incluso llegó a los golpes en un episodio ocurrido en un centro comercial, ampliamente difundido en redes sociales. Tras el homenaje, Ciro también reaccionó a los señalamientos de Ayala, asegurando que su ausencia no fue casual y que no existía una relación cercana con Yeison Jiménez, versión que contradice el discurso del cantante.

Mientras tanto, el público y los seguidores del género popular han expresado opiniones divididas. Para muchos, el homenaje debía ser un espacio de respeto y unión en medio del dolor por la partida de Yeison Jiménez, mientras que otros consideran que estas disputas evidencian las fracturas internas que persisten en la industria.

Lo cierto es que, incluso después de su fallecimiento, Yeison Jiménez sigue siendo el centro de conversaciones que mezclan reconocimiento, emociones y controversia, en un género donde las diferencias personales siguen saliendo a la luz en los momentos más sensibles.