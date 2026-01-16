Loterías de Bogotá y Quindío: Números ganadores del jueves 15 de enero de 2026

Lotería de Bogotá y Quindío - Fotos: Balotas creadas con Gemini y logos de las loterías tomados de redes sociales el 13 de noviembre del 2025

En Colombia, las loterías tradicionales continúan siendo una de las formas más reconocidas de juego oficial, administradas por entes departamentales y destinadas a financiar la salud pública. Cada lotería posee su propio sorteo semanal, billetes con numeración específica y un esquema particular de premios. Entre ellas, la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío destacan por su tradición, cobertura y la confianza que han construido entre los apostadores.

Número ganador de la Lotería de Bogotá del jueves 15 de enero del 2026

Número ganador: 3649

Serie: 188

La Lotería de Bogotá es una de las más antiguas y consolidadas del país. Su funcionamiento se basa en la emisión de billetes semanales que contienen números y series, cada uno con un valor comercial definido. El sorteo se realiza todos los jueves en la noche, bajo supervisión de las autoridades de control, garantizando transparencia en el proceso. El premio mayor cuenta con una bolsa significativa y está acompañado por secos menores, aproximaciones y premios por número y serie.

Además del sorteo principal, la Lotería de Bogotá ofrece planes de premios complementarios que motivan la participación continua. Los apostadores pueden adquirir sus billetes por medio de expendios físicos o plataformas digitales autorizadas. Los recursos recaudados se destinan a fortalecer la red de salud del Distrito Capital, lo que convierte cada compra en un aporte directo al bienestar social.

Además del sorteo principal, la Lotería de Bogotá ofrece planes de premios complementarios que motivan la participación continua. Los apostadores pueden adquirir sus billetes por medio de expendios físicos o plataformas digitales autorizadas. Los recursos recaudados se destinan a fortalecer la red de salud del Distrito Capital, lo que convierte cada compra en un aporte directo al bienestar social.

Número ganador de la Lotería de Quindío del jueves 15 de enero del 2026

Número ganador: 4310

Serie: 22

La Lotería del Quindío funciona mediante la emisión de billetes oficiales que participan en su sorteo semanal, celebrado cada lunes en la noche. Cada billete incluye números y series que permiten acceder al premio mayor, secos y diversas modalidades de premiación. El sorteo se realiza con un sistema de baloteras certificado, asegurando imparcialidad y cumplimiento de las normativas nacionales para juegos de azar.

Esta lotería también impulsa sorteos promocionales durante ciertas temporadas, incrementando la cantidad de premios y ofreciendo incentivos adicionales para los compradores. Su operación está orientada a generar recursos para la salud del departamento del Quindío, razón por la cual mantiene una campaña constante de responsabilidad y juego legal. Con el tiempo, se ha posicionado como una de las loterías regionales más confiables y de mayor tradición en el Eje Cafetero.