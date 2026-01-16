Jhonny Rivera reveló las palabras que le dijo Sonia Restrepo en el homenaje a Yeison Jiménez

Cuatro días después de la muerte de Yeison Jiménez, ocurrida el sábado 10 de enero tras un fatal accidente de avioneta en el que también fallecieron sus amigos Jefferson Osorio, Óscar Marín, Weisman Mora, Juan Manuel Rodríguez y el capitán Fernando Torres, el país le rindió un homenaje masivo y cargado de emoción. Este miércoles, el Movistar Arena se convirtió en el punto de encuentro para familiares, colegas y miles de seguidores que quisieron despedir al cantante.

El tributo reunió a reconocidas figuras de la música popular como Pipe Bueno, Ciro Quiñonez, Alzate, Jhonny Rivera, Arelys Henao, Francy, Jessi Uribe y Paola Jara, entre otros, quienes subieron al escenario para interpretar algunas de las canciones más emblemáticas del artista. Temas como Destino final, MLP y Aventurero fueron coreados por el público en una noche marcada por la nostalgia y el cariño colectivo.

Uno de los momentos más conmovedores de la velada se vivió cuando varios artistas presentaron ante los asistentes la canción El aventurero en el cielo, creada como un homenaje especial a Yeison Jiménez, quien falleció a los 34 años y dejó una huella profunda en el género.

Durante el evento, la esposa del cantante decidió no pronunciarse públicamente y se mantuvo en silencio. En contraste, la madre del artista y una de sus hijas sí dirigieron unas palabras a los asistentes, protagonizando instantes de profunda emotividad. Horas después del homenaje, fue Jhonny Rivera quien compartió detalles inéditos a través de sus historias de Instagram, revelando parte de la conversación que sostuvo con Sonia, esposa del cantante, durante el acto de despedida.

“El agradecimiento es para todos, no solo para quienes estuvieron adentro, sino también para los que se quedaron afuera. Todo fue tan grande que incluso se salió de control. En otras ciudades el cariño que despertó Yeison fue impresionante”, expresó Rivera, destacando la magnitud del homenaje y el respaldo del público.

El intérprete también aseguró que la experiencia le generó una sensación de paz y emoción difícil de describir. “Sentí escalofríos muchas veces y se me aguaron los ojos. Para uno, que es artista, recibir y ver tanto amor es algo maravilloso”, añadió.

Finalmente, Rivera contó que Sonia le manifestó su tranquilidad al pensar que Yeison, dondequiera que esté, pudo sentir el respaldo y el amor de sus seguidores. “Ella decía que Yeison estaría feliz de sentir todo ese apoyo del público. Gracias a los Jimenistas”, concluyó el artista.