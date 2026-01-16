Camila Galviz respondió a los rumores que la señalaban como amante de Yeison Jiménez: “fue una persona especial”

Tras la ola de especulaciones que se tomó las redes sociales luego de la muerte de Yeison Jiménez, una mujer señalada como una supuesta amante del cantante decidió pronunciarse para aclarar los rumores que comenzaron a circular en internet. Se trata de la modelo colombiana Camila Galviz, quien negó de manera categórica cualquier relación sentimental con el artista de música popular.

A través de un comunicado difundido en sus cuentas oficiales, Galviz aseguró que las versiones que la vinculan emocionalmente con Jiménez no corresponden a la realidad y que gran parte del contenido que circula en redes ha sido sacado de contexto o incluso manipulado. Según explicó, algunas publicaciones que se le atribuyen fueron creadas con inteligencia artificial o provienen de perfiles falsos.

La joven fue enfática en señalar que no busca notoriedad mediática ni exposición a partir de polémicas. “No busco fama, atención ni exposición desde el escándalo. Mi trabajo en redes es profesional y nunca ha estado basado en la controversia”, expresó en una de sus historias de Instagram.

En el mismo mensaje, Galviz aclaró que las conversaciones, imágenes y supuestos perfiles que circulan en plataformas digitales no le pertenecen. “Quiero aclarar con respeto que las publicaciones, conversaciones, imágenes y perfiles que están circulando desde cuentas falsas no son reales, incluyendo contenido creado o manipulado con inteligencia artificial”, indicó.

La modelo también se refirió a la publicación que dio origen a la controversia. Explicó que el único contenido que compartió fue una fotografía junto al cantante y la captura de un mensaje, como un gesto personal tras conocer la noticia de su fallecimiento, sin intención de generar interpretaciones ajenas a la realidad.

Finalmente, Galviz insistió en que su vínculo con Yeison Jiménez fue únicamente de amistad y que el dolor que manifestó fue genuino. “Yeison fue una persona especial para mí. Teníamos una amistad de muchos años y es normal que me doliera. Compartí ese último recuerdo como muchos lo han hecho”, afirmó.

El revuelo se originó el pasado 10 de enero, cuando la modelo publicó una selfie en blanco y negro junto al cantante, pocas horas después de que se confirmara su muerte en un accidente de avioneta ocurrido en Paipa, Boyacá. Desde entonces, su nombre quedó en el centro de una polémica que, según afirma, no tiene fundamento.