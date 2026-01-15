“Yeison te odiaba”: Ciro Quiñónez y Giovanny Ayala protagonizan fuerte cruce tras el homenaje a Yeison Jiménez

a muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez no solo ha dejado una profunda tristeza entre sus familiares, amigos y seguidores, sino que también reavivó viejas tensiones dentro del género. En medio del homenaje póstumo que se le rindió al artista, una controversia en redes sociales volvió a enfrentar públicamente a Giovanny Ayala y Ciro Quiñoñez.

Todo comenzó cuando Giovanny Ayala publicó un video en el que cuestionó la presencia de Ciro Quiñoñez en el homenaje, mensaje que rápidamente generó reacciones divididas.

Posteriormente, Ayala aclaró su postura con un extenso pronunciamiento en el que aseguró que el contenido difundido estaba fuera de contexto y que su intención no era desatar polémicas en un momento de duelo. “Con mucho respeto, creo que este video está totalmente fuera de contexto. Qué ganas de hacer quedar mal a los demás artistas”, expresó, señalando que habló desde su experiencia personal como amigo de Yeison.

Sin embargo, Ciro Quiñoñez no tardó en responder y lo hizo con fuertes declaraciones. El cantante aseguró que Giovanny Ayala no asistió al homenaje porque, según él, no era bienvenido y revivió viejos conflictos entre ambos. En su mensaje, Quiñoñez afirmó que Yeison Jiménez tenía una mala relación con Ayala y que su ausencia no fue casual, declaraciones que intensificaron aún más la controversia en redes sociales.

¿Por qué pelearon Giovanny Ayala y Ciro Quiñoñez?

Este nuevo cruce de mensajes trajo a la memoria de muchos seguidores las peleas previas entre ambos artistas, incluida una agresión física ocurrida en un centro comercial, episodio que se viralizó en su momento. De hecho, Ciro Quiñoñez ha reiterado recientemente que cuenta con más pruebas sobre esa agresión, señalando directamente a Giovanny Ayala y a su escolta como responsables.

Pese a la polémica, varios seguidores del género popular han manifestado su inconformidad por que disputas personales opaquen el legado de Yeison Jiménez, recordando que el homenaje buscaba despedir a un artista querido y a un referente de la música popular colombiana. Mientras tanto, el enfrentamiento entre Ayala y Quiñoñez continúa generando debate y dividiendo opiniones en redes sociales.