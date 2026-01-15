¿Quién es Jay Torres? El primer expulsado de La Casa de los Famosos que encantó a los televidentes

La Casa de los Famosos Colombia apenas empieza y ya dejó claro que esta temporada no tendrá respiros. En su segundo capítulo, el reality vivió uno de los momentos más tensos hasta ahora, demostrando que los llamados “poderes” realmente pueden cambiar el rumbo del juego de un momento a otro.

Lo que parecía una noche tranquila terminó convirtiéndose en un giro inesperado que sorprendió tanto a los participantes como a los televidentes. Desde el primer episodio, el programa había advertido que algunas ventajas podrían alterar la dinámica de la competencia, y este martes 13 de enero quedó confirmado que nada está escrito dentro de la casa más famosa del país.

La protagonista de la noche fue Tebi Bernal, quien tuvo en sus manos el poder de expulsión, una de las ventajas más decisivas del formato. Aunque inicialmente no se ejecutó, el beneficio quedó latente y generó expectativa entre los seguidores del programa. El momento llegó durante la transmisión del segundo capítulo por el Canal RCN y la app, donde la señal 24/7 permitió seguir cada gesto y reacción dentro de la casa.

Tebi reveló que tenía en mente a cuatro posibles expulsados: Juan Palau, Beba, Jay Torres y Yuli Ruiz. La mención de estos nombres cambió por completo el ambiente, elevando la tensión entre los participantes. Cuando estaba a punto de tomar la decisión final, los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo intervinieron para pedirle unos minutos más, aumentando aún más el suspenso.

Finalmente, se confirmó que Jay Torres fue el primer expulsado de La Casa de los Famosos Colombia. Sin embargo, su salida no es definitiva: el actor y cantante fue enviado al loft, donde el público tendrá la última palabra para decidir si regresa o no al reality a través de votaciones.

¿Quién es Jay Torres, el puertoriqueño que se robó el cariño de La Casa de los Famosos?

Lejos de desaparecer de la pantalla, Jay Torres atraviesa uno de los momentos más visibles de su carrera en Colombia. El puertorriqueño hace parte del elenco de La Reina del Flow 3, interpretando a Yoni Trejos, en la continuación de una de las series más exitosas de la televisión nacional, reconocida internacionalmente y ganadora del Premio Emmy Internacional en 2019. La producción también llegó a Netflix, ampliando aún más su alcance.

De manera simultánea, su participación en La Casa de los Famosos lo posiciona en dos de los espacios más competitivos del prime time colombiano. A esto se suman sus recientes lanzamientos musicales, que han fortalecido su presencia en el país y lo consolidan como un artista integral capaz de destacar en la música, la actuación y el modelaje.

Con este primer golpe de tensión, el reality deja claro que la competencia apenas comienza y que cada decisión puede cambiarlo todo dentro de la casa. Si quieres, también puedo ayudarte con título y lead atractivos o ajustarla a un enfoque más viral.