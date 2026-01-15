Loterías de Meta, Manizales y Valle: Resultados de los sorteos realizados el miércoles 14 de enero del 2026

Loterías de Meta, Manizales y Valle - Fotos: Balotas generadas con IA y logos oficiales de las loterías extraídas de sus redes sociales el 3 de diciembre del 2025

Las loterías departamentales en Colombia no solo son una opción tradicional de juego, sino que también cumplen una función clave en la financiación del sistema de salud del país. Estas entidades operan bajo regulación estatal, lo que garantiza procesos transparentes y un manejo adecuado de los recursos obtenidos. Aunque todas persiguen el mismo objetivo social, cada lotería cuenta con una identidad propia, una historia particular y estrategias comerciales que las diferencian. Entre las más reconocidas se encuentran las loterías del Meta, Valle y Manizales, referentes por su trayectoria y credibilidad.

Resultado de la Lotería del Meta – sorteo del miércoles 14 de enero

Número ganador: ______Serie: ______

La Lotería del Meta es una de las más representativas del país, con sorteos semanales y una destinación directa de sus ingresos al sector salud del departamento. Su oferta se basa principalmente en billetes físicos y fraccionados, con un premio mayor atractivo y múltiples premios secundarios, lo que la convierte en una opción llamativa tanto para jugadores frecuentes como ocasionales.

Resultado de la Lotería del Valle – sorteo del miércoles 14 de enero

Número ganador: ______Serie: ______

La Lotería del Valle es una de las instituciones más emblemáticas del país y se destaca por ofrecer uno de los premios mayores más competitivos del mercado, además de una amplia variedad de premios secos. Sus recursos contribuyen directamente al fortalecimiento del sistema de salud del Valle del Cauca.

Resultado de la Lotería de Manizales – sorteo del miércoles 14 de enero

Número ganador: ______Serie: ______

La Lotería de Manizales es una de las más antiguas y tradicionales de Colombia. Su premio mayor y sus sorteos extraordinarios la convierten en una de las favoritas de los jugadores, mientras que sus ingresos apoyan proyectos de salud en el departamento de Caldas.