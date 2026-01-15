Exparticipante del Desafío, anuncia que será papá nuevamente tras haber perdido un bebé

El reality de competencias de Caracol llegará a su fin. / Foto: Instagram - Tomadas el 25 de septiembre de 2024.

Belmer Ospina, más conocido como Be por su participación en Desafío Súper Humanos 2018 y su regreso en 2024 como refuerzo de Natalia Rincón en la Etapa Dorada del equipo del Tino Asprilla, anunció que se convertirá en padre una vez más. La noticia fue revelada a través de sus redes sociales, donde compartió una serie de fotografías junto a su novia, Alysson Salazar, quien ya luce su barriguita de embarazo.

El anuncio tiene un significado especial para la pareja. En marzo del año pasado, el deportista conmovió a sus seguidores al contar que habían perdido al bebé que estaban esperando. En ese momento, Be relató que, tras una segunda ecografía, recibieron la dolorosa noticia de que el corazón del bebé ya no latía, un episodio que marcó profundamente su vida personal.

Casi un año después, el deportista volvió a abrir su corazón para contar que la vida les daba una nueva oportunidad. En un emotivo mensaje publicado en Instagram, recordó ese momento difícil y el proceso que atravesaron juntos. “Fue un golpe que la vida no avisa y que cuesta muchísimo aceptar. Aun así, nunca soltamos la mano del otro. Nos apoyamos, lloramos juntos y poco a poco aprendimos a seguir adelante”, escribió.

El anuncio del embarazo estuvo acompañado de palabras de gratitud hacia sus seguidores. Be aseguró que todavía les cuesta creer la noticia y agradeció los mensajes, el apoyo y las buenas energías que han recibido desde que hicieron público el embarazo, asegurando que ese respaldo ha sido clave para seguir compartiendo su historia y creando contenido.

La publicación no tardó en llenarse de mensajes de felicitación por parte de amigos, colegas y seguidores, quienes celebraron la noticia y enviaron bendiciones a la pareja. Comentarios como “Thiago será el mejor hermano”, “qué bendición” y “Dios los proteja y permita que todo salga bien” reflejaron el cariño de la comunidad que ha acompañado a Be en los momentos más difíciles y ahora celebra junto a él esta nueva etapa.