Crudo Means Raw es el primer confirmado para La Solar Medellín 2026

Crudo Means Raw, uno de los mayores referentes del hip hop colombiano contemporáneo, fue anunciado oficialmente como el primer artista confirmado del Festival La Solar Medellín 2026, marcando el inicio de una serie de revelaciones que prometen convertir esta edición en una de las más potentes en la historia del evento.

Con una carrera construida desde la independencia y la coherencia artística, Crudo Means Raw se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del hip hop alternativo en Colombia. Su sonido fusiona elementos del boom bap, R&B, música urbana y rap consciente, creando una identidad única que conecta con varias generaciones.

Su llegada a La Solar Medellín 2026, que se llevará a cabo el sábado 2 de mayo, permitirá que el público coree en vivo algunos de sus temas más reconocidos, como:

No Copio

María

Novena

La Mitad de la Mitad (junto a Mabiland)

(junto a Mabiland) Aurora (con Juanes)

Canciones que han marcado su trayectoria y lo han posicionado como un artista capaz de moverse entre la lírica introspectiva y la energía bailable.

La Solar Medellín 2026: nuevo hogar y formato especial

Este anuncio también coincide con una de las transformaciones más importantes del festival: La Solar Medellín cambia de casa. A partir de esta edición, el evento se realizará en el Complejo Deportivo Atanasio Girardot, un venue que permitirá mayor capacidad, mejores experiencias inmersivas y una producción de mayor escala.

Además, La Solar 2026 se vivirá en un formato especial de un solo día, prometiendo una jornada intensa, cargada de música, perreo, calor, diversidad y artistas de talla internacional.

La organización anticipa que esta edición será una verdadera “hoguera total”, con: