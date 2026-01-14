“Yo no sabía”: el duro momento que vivió Marcela Reyes al enterarse de la muerte de Yeison Jiménez

La tragedia que sacudió a la música popular colombiana también terminó impactando, de forma inesperada, a la televisión nacional. Durante el estreno de la tercera temporada de La casa de los famosos de RCN, la DJ Marcela Reyes se enteró en pleno programa del fallecimiento de Yeison Jiménez, noticia que se conoció públicamente el pasado 10 de enero y que conmovió al país.

El momento quedó registrado en cámara y no tardó en viralizarse en redes sociales. Todo ocurrió cuando Manuela Gómez, otra de las participantes, mencionó el accidente aéreo en el que perdió la vida el cantante, sin saber que Reyes había ingresado al reality completamente incomunicada y sin acceso a noticias del exterior.

“Yo pensé que ya sabías”, dijo Manuela visiblemente sorprendida, mientras Marcela negaba con la cabeza, intentando procesar la información. Segundos después, con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, la DJ reaccionó con una frase que conmovió a los televidentes: “Yo no sabía. ¡Dios mío!”.

Según lo que se vio en pantalla, Marcela Reyes no fue la única en desconocer la noticia. Como suele ocurrir en este tipo de formatos de convivencia, varios participantes permanecieron aislados de redes sociales, internet y medios de comunicación durante los días previos a su ingreso al programa.

Manuela Gómez insistió en que creyó que todos estaban al tanto del fallecimiento, debido al impacto que tuvo la noticia en el país desde el fin de semana. Sin embargo, terminó siendo ella quien, de manera involuntaria, le comunicó la tragedia a su compañera. Minutos después, Marcela explicó que conocía a Yeison Jiménez desde hacía cerca de 15 años, lo que explicaría la fuerte carga emocional del momento que quedó marcado como uno de los más impactantes del estreno.