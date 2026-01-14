Número de la carrosa fúnebre de Yeison Jimenéz cayó en millonaria lotería

La muerte de Yeison Jimenéz no solo dejó un profundo vacío en la música popular colombiana, sino que también sigue generando historias inesperadas alrededor de sus honras fúnebres. En medio del dolor y las multitudinarias despedidas al cantante, un detalle llamó poderosamente la atención y terminó convirtiéndose en noticia nacional.

Durante el traslado del cuerpo del artista en la carroza fúnebre, varios seguidores no pasaron por alto la placa del vehículo que acompañó el último recorrido de Jiménez. Horas después, cientos de personas en distintas regiones del país decidieron jugarle al chance con las tres últimas cifras de esa matrícula, como una mezcla de superstición, homenaje y esperanza.

La sorpresa llegó en la noche del martes 13 de enero, cuando el número 586 resultó ganador en el sorteo de la Lotería del Huila. El número completo fue 3586, y coincidió exactamente con las tres cifras finales de la placa de la carroza fúnebre que trasladó los restos del intérprete durante sus exequias, lo que desató celebraciones entre apostadores que no ocultaron su emoción.

En redes sociales, la coincidencia se volvió viral. Mientras algunos celebraron el golpe de suerte, otros interpretaron el hecho como una señal simbólica ligada al legado del artista, cuya música marcó la vida de miles de colombianos. Comentarios, capturas de boletos ganadores y mensajes de incredulidad inundaron plataformas digitales pocas horas después del sorteo.

Aunque para muchos se trató simplemente de una casualidad, lo cierto es que la figura de Yeison Jiménez sigue presente incluso más allá de su partida. Su nombre, su historia y ahora hasta un número quedaron grabados en la memoria colectiva de un país que aún llora su ausencia, pero que también recuerda al cantante como un fenómeno cultural que trascendió los escenarios.