Sobrevuelo revela cómo quedó el lugar del accidente en el que falleció Yeison Jiménez y su equipo de trabajo

Las autoridades aeronáuticas continúan investigando las causas del accidente de una avioneta ocurrido el pasado sábado 10 de enero en zona rural de Boyacá, en el que perdió la vida el cantante de música popular Yeison Jiménez junto a varios integrantes de su equipo de trabajo. El siniestro, confirmado por la Aeronáutica Civil, se produjo poco después del despegue desde el aeródromo Juan José Rondón, en Paipa.

En horas de la tarde, cerca de las 4:00 p. m., la Aeronáutica Civil informó oficialmente sobre la caída de una avioneta en inmediaciones de Paipa y Duitama. La aeronave, identificada con matrícula N325F, tenía como destino final la ciudad de Medellín, donde el artista debía cumplir un compromiso profesional. Sin embargo, el trayecto se vio interrumpido por un accidente que terminó siendo fatal para todos sus ocupantes.

En un primer momento circularon versiones que apuntaban a que la avioneta no habría logrado despegar. No obstante, el coronel Álvaro Bello, investigador de la Aeronáutica Civil, aclaró que sí se presentó un desplazamiento aéreo. Según explicó, la aeronave alcanzó a volar entre tres y cinco minutos antes de perder estabilidad y colisionar. “Hay evidencia de un despegue, un viraje en vuelo y posteriormente el impacto”, señaló el oficial en declaraciones a medios nacionales.

En la avioneta viajaban, además de Yeison Jiménez, el capitán Hernando Torres y los integrantes de su equipo Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora. Todos fallecieron en el lugar de los hechos. La noticia generó una fuerte conmoción entre seguidores del artista, colegas del gremio musical y habitantes de distintas regiones del país.

¿Cómo se ve el lugar del accidente de Yeison Jiménez en sobre vuelo?

Dos días después del siniestro, el capitán Pedro Fuentes, de la Fundación Aviador Capi Flight, realizó un sobrevuelo por la zona donde ocurrió el accidente. Las imágenes captadas desde el aire fueron difundidas a través de las redes sociales de la academia de aviación y rápidamente se viralizaron.

En los registros se observa la complejidad del terreno rural de Paipa, los cultivos agrícolas de la zona y el punto exacto donde se produjo el impacto, lo que ha despertado múltiples reacciones y mensajes de homenaje al cantante, cuya carrera marcó la música popular colombiana en la última década.