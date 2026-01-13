Jhon Alex Castaño preocupó a sus seguidores por decisión que tomó tras el fallecimiento de Yeison Jiménez

El fallecimiento de Yeison Jiménez provocó una profunda conmoción en Colombia, no solo por la dimensión artística del cantante de música popular, sino por las circunstancias en las que ocurrió la tragedia. El pasado 10 de enero de 2026, la avioneta en la que se movilizaba el artista sufrió un accidente en el departamento de Boyacá, hecho que dejó seis personas fallecidas, entre ellas el intérprete, generando un fuerte impacto en la opinión pública.

Tras conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de dolor, solidaridad y acompañamiento. Seguidores, colegas y figuras del mundo musical expresaron su tristeza y enviaron palabras de apoyo a la familia de Yeison Jiménez, resaltando el legado que dejó en la música popular y el vacío que su partida representa para el género y para quienes lo seguían desde sus inicios.

Uno de los pronunciamientos que más llamó la atención fue el de Jhon Alex Castaño, quien se mostró visiblemente afectado por la pérdida de su colega. A través de sus redes sociales, el cantante compartió un mensaje cargado de nostalgia y emoción, acompañado de una imagen junto a Yeison Jiménez de años atrás. “Te vi nacer, pero nunca creí que iba a verte partir”, escribió, reflejando el vínculo y la cercanía que existía entre ambos artistas.

Sin embargo, posteriormente comenzaron a circular videos e imágenes que generaron preocupación entre sus seguidores.

En los videos se ve a Jhon Alex Castaño consumiendo licor, visiblemente afectado, acompañado por otras personas, lo que llamó la atención debido a que el artista había dejado el alcohol por motivos de salud. Las reacciones no se hicieron esperar: mientras algunos usuarios expresaron inquietud y pidieron que se cuidara, otros manifestaron comprensión frente al momento de dolor que atraviesa.