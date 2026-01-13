Guayacán Orquesta estrena “Mala Costumbre” y anuncia su nueva etapa artística ¿qué pasará?

Guayacán Orquesta, uno de los nombres más emblemáticos de la salsa colombiana y latinoamericana, presenta el videoclip oficial de “Mala Costumbre”, una producción que reafirma su vigencia artística y su capacidad de contar historias a través del ritmo, el sentimiento y una narrativa visual cuidada.

El video, concebido como una auténtica “historia hecha salsa”, combina drama, romance y energía urbana. En esta apuesta audiovisual participa Elianis Garrido, quien aporta carisma y fuerza interpretativa, acompañada por los actores El Negro Salas y Jair Romero. A ellos se suma la presencia especial de Otto Hans, reconocido empresario y propietario de Latin Palace, una de las discotecas latinas más importantes de Barcelona, un detalle que le da al clip un aire internacional y contemporáneo.

La producción también incluye la aparición de Alexis Lozano y Nino Caicedo, directores de la orquesta, quienes refuerzan el sello y la identidad de Guayacán, una agrupación que ha sabido evolucionar sin perder la esencia que la convirtió en referente durante más de tres décadas. Su presencia en pantalla conecta el pasado, el presente y el futuro de un proyecto musical que sigue marcando la historia de la salsa.

“Mala Costumbre” llega además en un momento clave para la agrupación, pues marca el inicio de una nueva etapa artística. Guayacán Orquesta anunció cambios en su delantera vocal, apostándole al relevo generacional y a la proyección de nuevas voces que refrescan su sonido. En este proceso, la agrupación informó el cierre de ciclo de Eignar Rentería, Kevin Caldas y Sebastián “El More”, a quienes agradecieron su talento, entrega y el aporte realizado durante su paso por la orquesta, deseándoles éxito en sus futuros proyectos personales y profesionales.

Al mismo tiempo, Guayacán dio la bienvenida a Joan Barreto, Joan Pasión y Sebas, nuevos integrantes que llegan para aportar frescura, energía y nuevos matices interpretativos. Con ellos, la orquesta busca seguir conectando con nuevas generaciones de amantes de la salsa, sin renunciar al ADN que la ha caracterizado desde sus inicios.

Disponible ya en las plataformas digitales oficiales, el videoclip de “Mala Costumbre” simboliza un momento de transición, continuidad y celebración para Guayacán Orquesta, confirmando que su legado no solo permanece intacto, sino que sigue creciendo y reinventándose con el paso del tiempo.