BTS llegará por primera vez a Colombia en su gira mundial 2026: conozca los detalles

Después de una larga espera para sus millones de seguidores en todo el mundo, BTS está oficialmente de regreso como grupo completo en 2026 con una agenda musical ambiciosa que combina un nuevo álbum y una gira mundial. El septeto surcoreano, fenómeno del K-pop global, confirmó las fechas y países donde se presentará en América Latina, confirmando que su regreso será también una celebración para la región.

Tras casi cuatro años de pausa total —durante los cuales los integrantes cumplieron con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, la principal razón por la que el grupo detuvo sus actividades colectivas— BTS anunció que su nuevo proyecto incluirá un quinto álbum de estudio compuesto por 14 canciones, programado para estrenarse el próximo 20 de marzo de 2026 bajo el título provisional BTS The 5th Album.

¿Cuándo viene BTS a Colombia?

La gira mundial 2026, que acompañará este esperado regreso, será la primera desde 2022, cuando realizaron la serie de presentaciones Permission to Dance On Stage. Según la información oficial difundida, la producción incluirá varias paradas en estadios de gran escala, con una presencia marcada en América Latina entre sus fechas confirmadas.

Fechas de la gira 2026 en América Latina

Ciudad de México : 7, 9 y 10 de mayo

: 7, 9 y 10 de mayo Bogotá, Colombia : 2 y 3 de octubre

: 2 y 3 de octubre Lima, Perú : 9 y 10 de octubre

: 9 y 10 de octubre Santiago, Chile : 16 y 17 de octubre

: 16 y 17 de octubre Buenos Aires, Argentina : 23 y 24 de octubre

: 23 y 24 de octubre São Paulo, Brasil: 28, 30 y 31 de octubre

El regreso de BTS en 2026 no solo significa un nuevo ciclo de música y presentaciones, sino también un hito para la industria del entretenimiento. Tras completar sus obligaciones militares, los miembros han compartido mensajes de agradecimiento y anticipación hacia sus fanáticos, destacando la importancia de este comeback y la gira como una celebración conjunta después de años de espera.

Con fechas confirmadas en múltiples continentes y un álbum que promete contar historias nuevas y profundas desde la perspectiva de sus integrantes, BTS prepara un año que podría convertirse en uno de los más memorables de su carrera, iluminando escenarios alrededor del mundo y reuniéndose de nuevo con millones de admiradores que los esperaban desde hace tiempo.