Predicción sacude a Christian Nodal: vidente asegura que en 2026 se alejará de su hija, por culpa de Ángela

Una lectura espiritual lanzada en televisión colocó a Christian Nodal en el centro del debate al advertir un posible distanciamiento con su hija en medio de tensiones familiares.

Durante una reciente aparición televisiva, la vidente Bis La Medium aseguró que Christian Nodal enfrentará un 2026 complicado en lo personal, marcado por un posible distanciamiento con la hija que tuvo con la trapera argentina Cazzu.

Vidente predice que Christian Nodal se alejará de su hija, por Ángela Aguilar

La declaración se dio en una sesión transmitida en vivo dentro del programa Despierta América, donde la médium fue consultada sobre el panorama emocional del intérprete de regional mexicano. Según su lectura, el conflicto no estaría ligado únicamente a procesos legales, sino a una cadena de tensiones más profundas que involucrarían a Cazzu y a Ángela Aguilar, actual esposa del cantante.

De acuerdo con Bis La Medium, el distanciamiento no partiría de una falta de interés paternal, sino de discusiones cada vez más intensas entre las partes involucradas, las cuales terminarían por afectar la convivencia con la menor. En su intervención, la vidente sostuvo:

“Él habló desde el corazón, no es que no quiera que su hija esté presente, no es momento de que su hija esté presente por razones que no son ni de abogado, son otras razones más fuertes, discusiones o peleas con la madre de la hija y la esposa actual que él tiene”.

Las palabras no pasaron desapercibidas y rápidamente se viralizaron, avivando una conversación que ya llevaba meses activa en redes sociales alrededor de la relación entre Nodal y Cazzu, particularmente tras confirmarse que existe un proceso legal en curso.

En el terreno jurídico, recientemente se dio a conocer que un juez en Jalisco admitió la demanda interpuesta por Christian Nodal, la cual busca establecer con claridad un régimen de custodia, definir convivencias y revisar el uso de la pensión alimenticia otorgada. También se solicitó fijar una pensión provisional que quede asentada legalmente.

Durante la explicación del caso se detalló que la petición se centra en tres puntos clave, como quedó asentado en declaraciones oficiales:

“La petición inicial que se recibe va enfocada a tres puntos básicamente: al tema de buscar un régimen tanto en cuanto es la custodia, también en cuanto lo que tiene que ver convivencias para mantener ese lazo afectivo… y también entiendo que se recibió una petición en torno a que se fijara una pensión provisional alimenticia”.

La predicción, sin embargo, colocó el foco lejos de los tribunales y más cerca del plano emocional, insinuando que el desgaste entre los adultos podría marcar el ritmo de los próximos años para el cantante.