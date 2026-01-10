Esta sería la causa del accidente aéreo en el que falleció Yeison Jiménez

El fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez, ocurrido tras un accidente aéreo en Boyacá, sigue generando conmoción en el país. Con el paso de las horas, las autoridades han comenzado a esclarecer las circunstancias que rodearon el siniestro, ocurrido en inmediaciones del aeropuerto de Paipa, y que dejó como saldo seis personas muertas.

¿Qué causó el accidente de Yeison Jiménez y su equipo?

De acuerdo con las autoridades, la avioneta en la que se movilizaba el artista acababa de despegar cuando presentó una falla crítica en la maniobra inicial de ascenso. Según la entidad, la aeronave no logró ganar la altura necesaria y, apenas segundos después del intento de despegue, perdió estabilidad, salió de la trayectoria prevista y terminó impactando violentamente contra un potrero cercano al final de la pista.

El choque fue inmediato. Tras el impacto, la avioneta se incendió casi de forma instantánea, lo que impidió cualquier posibilidad de evacuación o maniobra de emergencia. Las llamas consumieron la estructura en cuestión de minutos, provocando la muerte de todos sus ocupantes en el lugar de los hechos.

Las autoridades confirmaron que en la aeronave viajaban seis personas: el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros, entre ellos Yeison Jiménez y miembros de su equipo de trabajo. Ninguno logró sobrevivir debido a la magnitud del impacto y al incendio que se desató tras el choque.

Organismos de socorro, entre ellos unidades de Bomberos y la Defensa Civil de Paipa y Duitama, acudieron al sitio tras el llamado de los habitantes del sector, quienes alertaron al ver la aeronave envuelta en llamas. Al llegar, los rescatistas encontraron la avioneta completamente destruida y confirmaron que no había signos vitales en ninguno de los ocupantes.

Mientras avanzan las labores de levantamiento de los restos y la recolección de pruebas, la Aeronáutica Civil señaló que se abrió una investigación técnica para determinar con precisión las causas del accidente, incluyendo posibles fallas mecánicas, condiciones operativas y otros factores que pudieron influir en la pérdida de control de la aeronave durante el despegue.