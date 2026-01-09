Empieza a calentarse la cocina de RCN: suenan los primeros nombres para MasterChef Celebrity 2026

La expectativa alrededor de MasterChef Celebrity 2026 crece incluso antes de que el Canal RCN confirme su fecha de estreno o el listado oficial de participantes. En las últimas horas, comenzó a circular una lista preliminar de celebridades que estarían siendo consideradas para la próxima edición del reality culinario, uno de los productos más sólidos y rentables de la televisión colombiana en los últimos años.

La información fue divulgada por el periodista de entretenimiento Carlos Ochoa, quien aseguró que la producción ya se encuentra adelantando el proceso de selección de figuras del espectáculo nacional. Como ha sido habitual en temporadas anteriores, el programa apostaría por una mezcla de actores, cantantes, creadores de contenido y personalidades mediáticas, una fórmula que le ha permitido mantenerse como uno de los realities más vistos del país.

Entre los nombres que más llaman la atención aparece el de Lina Tejeiro, actriz con una amplia trayectoria en la televisión colombiana y una fuerte presencia en redes sociales, lo que la convertiría en una de las cartas más atractivas del elenco. También suena Verónica Orozco, quien recientemente fue protagonista de la serie Simplemente Alicia, producción de Netflix que le dio una renovada visibilidad en plataformas digitales y audiencias internacionales.

Por ahora, se trata de una lista tentativa, sujeta a cambios antes del anuncio oficial del canal. Sin embargo, el solo rumor ha sido suficiente para encender la conversación entre los seguidores del formato, que cada año esperan con expectativa conocer qué celebridades se pondrán el delantal y asumirán el reto de la alta cocina frente a los jurados.

Desde su estreno en Colombia, MasterChef Celebrity se ha consolidado como uno de los realities más exitosos de RCN, destacándose no solo por el nivel de competencia, sino por las historias personales, los conflictos en la cocina y el crecimiento culinario de sus participantes. Temporadas anteriores han contado con altos niveles de audiencia y una fuerte presencia en redes sociales, lo que explica el interés del canal por cuidar cada detalle del casting.

Mientras se define el futuro del programa, RCN actualmente emite La casa de los famosos en el horario que tradicionalmente ha ocupado MasterChef, manteniendo su apuesta por los realities de convivencia y competencia como eje central de su parrilla. Este movimiento refuerza la estrategia del canal de alternar formatos exitosos y mantener cautiva a la audiencia en horario prime.

Todo indica que MasterChef Celebrity 2026 volverá a ser una de las grandes apuestas del canal, y aunque falta la confirmación oficial, los primeros nombres ya comienzan a subir la temperatura de la cocina más famosa de la televisión colombiana.