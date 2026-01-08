Jorge Tom, el colombiano que conecta la música y la gastronomía en Latinoamérica

En poco más de una década, Iguana Producciones pasó de ser un proyecto enfocado en fiestas locales a consolidarse como una de las productoras de eventos más importantes de Sudamérica. Fundada en 2013 por el empresario colombiano Jorge Tom, hoy la compañía ocupa el puesto número 15 en la región, respaldada por cifras que reflejan su crecimiento sostenido: más de 600.000 boletas vendidas al año, cerca de 2.000 shows realizados y una facturación que supera los 15 millones de dólares anuales.

El origen de esta historia está marcado por la persistencia y la reinvención. Jorge Tom, colombiano radicado en Chile, inició su camino en la industria del entretenimiento organizando eventos pequeños que, con el tiempo, llegaron a congregar a más de 2.000 personas. Sin embargo, fue en 2018, tras un quiebre personal, cuando tomó una decisión clave: renunciar a su trabajo en la minería para dedicarse de lleno a profesionalizar su emprendimiento y convertirlo en una operación estructurada y de alcance regional.

Un año después, Iguana Producciones dio un salto estratégico al comenzar la compra de giras de artistas de alto perfil, entre ellos Silvestre Dangond y Daniel Habif. Este impulso inicial se vio frenado por factores externos como la pandemia del covid-19 y el estallido social en Chile, dos golpes fuertes para la industria de los eventos en toda Latinoamérica. No obstante, la compañía logró recuperarse y retomar su crecimiento en 2021, año que marcó su mejor desempeño hasta la fecha.

Desde entonces, la productora ha fortalecido su presencia tanto en Chile como en Colombia, con una operación robusta que incluye alrededor de 20 shows anuales en el Movistar Arena de Santiago, la organización de festivales propios como Fonda Doña Florinda, Vibra Fest y SuperFestival, y la producción de conciertos en estadios con artistas de talla internacional como Arcángel, Jay Wheeler y Silvestre Dangond. A esto se suma su participación en eventos emblemáticos del calendario colombiano, como el Carnaval de Barranquilla, la Feria de las Flores y los recientes y exitosos conciertos de Anuel AA en Bogotá y Medellín.

Más allá del entretenimiento, Jorge Tom ha sorprendido al sector empresarial con su capacidad de diversificación. El empresario es también el responsable de traer a Colombia la reconocida franquicia gastronómica argentina La Cabrera, un movimiento que evidencia una visión de negocio que integra eventos masivos y gastronomía de alto nivel. Esta apuesta multidisciplinaria no solo amplía su portafolio, sino que refuerza una estrategia de crecimiento que conecta experiencias, consumo y cultura.

Con una operación cada vez más sólida y una mirada puesta en la expansión regional, Iguana Producciones se consolida como un ejemplo de cómo la industria creativa puede escalar con planificación, resiliencia y visión empresarial.