Koral Costa confirma su separación de Ómar Murillo y deja un mensaje que desconcertó a sus seguidores

En medio de una dinámica de preguntas en redes sociales, Koral Costa confirmó su separación del actor Ómar Murillo, una de las parejas más comentadas del entretenimiento colombiano en los últimos años. Lo hizo sin rodeos, primero con un escueto “sí” y luego con un video extenso en el que explicó, desde su perspectiva, las razones detrás de la decisión.

Lejos de un relato marcado por el conflicto o la falta de afecto, Costa insistió en que el amor sigue presente, pero que hoy se manifiesta de otra forma. “No es porque no hay amor. Cuando tú tienes amor, dejas que las personas logren sus sueños. Tú no tienes el derecho de retener los sueños de nadie”, expresó la creadora de contenido, dejando claro que la separación responde más a procesos personales que a una ruptura emocional.

Sus palabras desataron de inmediato una ola de reacciones en Instagram. Para muchos, el anuncio resultó difícil de asimilar, especialmente por la cercanía y complicidad que la pareja había mostrado recientemente en redes. Algunos seguidores interpretaron la situación como una pausa motivada por la distancia o compromisos laborales, y no como un adiós definitivo. Otros, en cambio, aprovecharon para enviar mensajes de apoyo y buenos deseos, incluso con la esperanza de una reconciliación.

“Dios permita que puedan llegar a algún acuerdo”, “no creo que sea definitivo, hay mucho amor”, “las palabras tienen poder, ojalá no sea algo dicho a la ligera”, fueron algunos de los comentarios que inundaron su perfil. La expectativa colectiva apunta a que esta decisión pueda revertirse con el tiempo.

Un detalle que no pasó desapercibido es que, pese a la confirmación de la separación, Koral Costa no ha eliminado las fotos ni los videos junto a Ómar Murillo. Entre ellos, sigue destacándose uno de los más virales: el recorrido por Madrid, España, en el que ambos desfilaron por la ciudad envueltos únicamente en toallas, una escena que en su momento generó aplausos, risas y miles de reproducciones.

Ese contraste entre el anuncio y la permanencia de los recuerdos digitales ha alimentado aún más las especulaciones. Para muchos, es una señal de que el vínculo sigue intacto, aunque atraviese una etapa distinta. Para otros, simplemente es una forma honesta de no borrar una historia que fue significativa.

Por ahora, ni Koral Costa ni Ómar Murillo han dado más declaraciones al respecto. Lo cierto es que su separación, planteada desde el respeto y la libertad individual, abre una conversación poco común en el mundo del espectáculo: la de amar sin poseer. Mientras tanto, sus seguidores siguen atentos, preguntándose si este capítulo será un punto final o apenas una pausa en una historia que aún podría tener nuevos episodios.