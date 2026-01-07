De cantar en la calle a compartir tarima: el emotivo gesto de Yeison Jiménez y Camilo Cifuentes en Manizales

Arrancar el 2026 con un gesto que mezcló música, solidaridad y emoción fue la apuesta de Camilo Cifuentes y Yeison Jiménez, quienes unieron fuerzas para cambiarle, al menos por una noche, la vida a una cantante callejera de Manizales. Lo que comenzó como una interpretación más en plena Feria de Manizales terminó convirtiéndose en una escena digna de tarima principal.

La protagonista de la historia es Nycol Herrera, una joven artista manizaleña que suele cantar música popular en las calles de la capital de Caldas, acompañada únicamente por un parlante y un micrófono. Durante uno de esos recorridos, mientras interpretaba Maldita traga, uno de los éxitos de Yeison Jiménez, no imaginaba que el propio cantante estaba a pocos metros observándola, camuflado entre gorra, buzo y tapabocas.

El encuentro fue posible gracias a Camilo Cifuentes, creador de contenido reconocido por realizar actos solidarios con vendedores ambulantes y adultos mayores en distintas ciudades del país. Aprovechando la presencia de Yeison Jiménez en Manizales, el influencer lo invitó a sumarse a una sorpresa muy especial. Sin revelar su identidad, como suele hacerlo en sus videos, Cifuentes logró que el cantante aceptara sin pensarlo demasiado.

Sin embargo, Jiménez regresó y pidió escuchar la canción una vez más. Luego solicitó el micrófono y, al entonar el primer verso, Nycol reconoció su voz. El momento fue inmediato: lágrimas, abrazos y una emoción difícil de ocultar. La escena, registrada en video, rápidamente conmovió a miles de personas en redes sociales.

Además del encuentro inesperado, Jiménez le extendió una invitación que cambiaría por completo su rutina: subir al escenario esa misma noche y cantar junto a él frente a cientos de asistentes a la Feria de Manizales. A esto se sumó otro regalo que dejó sin palabras a la joven artista: una motocicleta, entregada por Camilo Cifuentes, justo el día en que Nycol celebraba no solo el inicio del nuevo año, sino también su cumpleaños.

Horas después, el sueño se hizo realidad. En plena presentación, Yeison Jiménez detuvo el show para presentar a Nycol Herrera, quien apareció vestida como toda una cantante profesional y volvió a interpretar Maldita traga, esta vez desde la tarima. El público respondió con aplausos y ovaciones, sellando una noche que pasó de las calles al escenario principal.

“Gracias por esta oportunidad”, expresó la joven al finalizar, dejando claro que, a veces, un acto de apoyo puede marcar el inicio de un nuevo camino artístico.