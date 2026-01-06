“Una gran guerra”: conozca las preocupantes predicciones de Nostradamus para 2026

Con el inicio de 2026, como ocurre cada año, las profecías de Nostradamus regresan al centro de la conversación digital. En redes sociales y portales especializados han vuelto a circular interpretaciones de los escritos del astrólogo y médico francés, cuyas visiones, siglos después, siguen despertando curiosidad, debate y escepticismo en partes iguales.

Michel de Nôtre-Dame, conocido mundialmente como Nostradamus, plasmó sus predicciones en el libro Les Prophéties, una obra escrita en cuartetas cargadas de simbolismo y ambigüedad. Aunque no cuentan con respaldo científico, muchos consideran sus textos una especie de guía para anticipar grandes acontecimientos, debido a que algunas de sus frases han sido asociadas con eventos históricos relevantes.

En este comienzo de año, diversos portales han recopilado interpretaciones que apuntan a que 2026 podría ser un periodo marcado por tensiones globales, crisis y transformaciones profundas. Estas son algunas de las profecías más comentadas.

Una de las más citadas es la referencia al “fuego del cielo”. Para algunos intérpretes, esta expresión no debe entenderse de forma literal, sino como una alusión a fenómenos climáticos extremos, incendios de gran magnitud o consecuencias directas del calentamiento global, una preocupación cada vez más presente en la agenda mundial.

Otra predicción menciona “monedas corruptas” y “mercados inquietos”, frases que han sido relacionadas con posibles crisis financieras o desequilibrios económicos a escala global. En un contexto de inflación, deudas y tensiones entre potencias, estas palabras han sido retomadas por quienes advierten sobre un año complejo en materia económica.

También aparece la imagen de “un gran enjambre de abejas”, que según algunos análisis simbolizaría la aparición de líderes influyentes, movimientos sociales o cambios políticos capaces de alterar el rumbo de conflictos actuales. No se trataría de insectos, sino de fuerzas colectivas que ganan poder.

Entre las más inquietantes está la frase “todo se inundará de sangre”, interpretada como una advertencia sobre el recrudecimiento de guerras o el surgimiento de nuevos enfrentamientos armados en distintas regiones del mundo.

Finalmente, Nostradamus habría escrito sobre “siete meses de gran guerra, gente muerta por el mal”, una profecía que muchos asocian con una posible escalada bélica internacional, aunque sin referencias claras a lugares o actores específicos.

Cabe aclarar que las profecías de Nostradamus son interpretaciones abiertas, sujetas a múltiples lecturas y sin bases verificables. Aun así, cada nuevo año sus textos resurgen como reflejo de las preocupaciones colectivas de una sociedad que busca respuestas en el pasado para entender el futuro.