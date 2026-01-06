Conozca a Mariana Zapata: la bella y nueva participante de La Casa de los Famosos de RCN

La influencer alentó a sus seguidores a rodearse de personas que les nutran y les impulsen hacia el éxito. / Foto: Instgram @mariana.zapata13

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia sigue calentando motores y una de las incorporaciones que más expectativa ha generado es la de Mariana Zapata. La influencer y empresaria se suma oficialmente al reality del Canal RCN, una llegada que promete reconfigurar la dinámica del programa y abrir un nuevo frente en el juego, especialmente frente a las figuras provenientes del mundo digital.

El anuncio fue confirmado a través de redes sociales y replicado en las pantallas del canal, posicionando a Zapata como una de las participantes más comentadas desde antes de su ingreso. No es una sorpresa para los seguidores del formato: su nombre venía sonando desde las dos primeras temporadas como una posible integrante de la casa.

“Hola, soy Mariana Zapata y oficialmente soy participante de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia”, expresó en su presentación, dejando claro que su llegada no es improvisada. Según afirmó, este año marca un punto de quiebre personal que la impulsa a asumir el reto con una mentalidad distinta. “La Mariana de hoy no es la misma de hace un año. Imagínense todo lo que puede pasar en un año. Este año sí que vengo preparada”, señaló.

La estrategia y el carácter aparecen como pilares de su juego. Zapata aseguró que su personalidad será una de sus mayores fortalezas dentro de la competencia. “Cuando algo se me mete a la cabeza, hago hasta lo imposible por conseguirlo, obviamente sin pasar por encima de nadie”, explicó, anticipando una participación determinada, pero no exenta de tensiones.

En ese sentido, dejó claro que las alianzas serán clave, especialmente con quienes demuestren compromiso en las pruebas. “No descarto la posibilidad de que haya una estrategia de mi parte a medida que avanza el juego con mis compañeros. Hay que hacerse muy amiga de las personas que la dan todo en las pruebas y así uno llega lejos”.