Ángela Aguilar “cachetea” a Christian Nodal en video viral y enciende la polémica; ¿se cancela la boda?

Un video de Ángela Aguilar “cacheteando” a Christian Nodal con una tortilla dividió opiniones en redes y reavivó la conversación sobre la pareja. Lo que comenzó como una simple broma terminó por colocar una vez más a Ángela Aguilar y a Christian Nodal en el centro de la conversación digital.

Tras aparecer en un video donde participan en el popular reto de la tortilla, una dinámica que generó reacciones encontradas en redes sociales.

Tanto en lo personal como en lo profesional. Entre recuerdos, imágenes cotidianas y fragmentos íntimos, aparece el instante en el que la cantante golpea a Nodal con una tortilla, en medio de risas y en un ambiente relajado.

Ángela Aguilar “cachetea” a Christian Nodal en video viral y enciende la polémica

El gesto no pasó desapercibido. Bastaron unos segundos para que el clip se viralizara y dividiera opiniones: mientras algunos usuarios lo interpretaron como una broma de pareja sin mayor trascendencia, otros lo calificaron como incómodo o fuera de lugar. El debate se trasladó rápidamente a comentarios, memes y análisis que, como suele ocurrir con la pareja, amplificaron el alcance del video.

No es la primera vez que la pareja enfrenta el escrutinio público. Cada una de sus apariciones, publicaciones o gestos es analizada al detalle por una audiencia que no pierde de vista ningún movimiento. En este caso, el video detonó comentarios, memes y debates que se extendieron más allá del reto, colocando nuevamente a Ángela y Nodal en el foco mediático.

https://www.facebook.com/watch/?v=1958724041373248

¿Se cancela la boda de Chirstian Nodal y Ángela Aguilar?

Hasta ahora, ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal han respondido directamente a la polémica, manteniendo silencio ante el revuelo generado por el video. Sin embargo, no es la primera vez que este tipo de dinámicas provoca conversación intensa en redes sociales dentro del mundo del espectáculo.

Un antecedente cercano ocurrió con Lucero y Lucerito Mijares, quienes en 2023 participaron en un juego similar durante una emisión del programa Me caigo de risa. En aquella ocasión, una dinámica implicaba propinar una bofetada con una tortilla, lo que terminó sorprendiendo a Lucero cuando su hija “golpeó” con más fuerza de la esperada. El momento se volvió viral, generó risas en el foro y también críticas en redes, aunque siempre bajo un tono lúdico.

En el caso de Ángela y Nodal, el contexto personal de la pareja parece amplificar cualquier gesto. Cabe recordar que ambos planean casarse por la iglesia en 2026. Aunque no se ha confirmado una fecha exacta, se sabe que la ceremonia religiosa se llevaría a cabo en Zacatecas, posiblemente en el rancho familiar El Soyate.