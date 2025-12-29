Astro Sol: Resultado del sorteo realizado el lunes 29 de diciembre del 2025

Astro Sol - Fotos: Balotas creadas con ChatGPT y logo oficial de la lotería tomadas el 29 de diciembre del 2025

El Astro Sol es una de las modalidades más conocidas del juego Astro en Colombia. Se caracteriza por combinar números con signos zodiacales, lo que lo hace diferente a otras loterías tradicionales. Su dinámica sencilla y sus sorteos diarios lo han convertido en una opción popular entre quienes buscan participar de manera rápida y con múltiples formas de ganar.

Número ganador del Astro Sol jugado el 29 de diciembre del 2025

Número ganador: 6770

Signo: Virgo

El funcionamiento del Astro Sol se basa en la selección de un número de dos cifras, que va del 00 al 99, y un signo zodiacal entre los doce disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. El jugador puede apostar únicamente al número, solo al signo, o combinar ambos para aumentar el premio potencial.

El sorteo del Astro Sol se realiza todos los días en horario diurno, generalmente al mediodía o primeras horas de la tarde, dependiendo del operador oficial. Durante el sorteo se extrae una balota con el número ganador y se define también el signo zodiacal correspondiente, lo que determina los distintos resultados posibles para los apostadores.

Existen varias modalidades de apuesta dentro del Astro Sol. La apuesta directa al número premia a quien acierta exactamente las dos cifras ganadoras. La apuesta al signo se gana si el signo elegido coincide con el del sorteo, sin importar el número. Finalmente, la apuesta combinada exige acertar tanto el número como el signo, siendo esta la que ofrece el pago más alto.

En cuanto a los premios, estos varían según la modalidad elegida y el valor apostado. Apostar solo al número o solo al signo ofrece premios menores, pero con más probabilidades de acierto. En cambio, acertar el número y el signo exactos puede pagar varias veces el valor jugado, convirtiéndose en la opción más atractiva para muchos jugadores.

Para cobrar los premios del Astro Sol, el ganador debe presentar el tiquete original en un punto autorizado dentro del plazo establecido. Los premios de menor cuantía se pagan de inmediato, mientras que los montos altos pueden requerir verificación adicional. Siempre se recomienda revisar los resultados en canales oficiales y conservar el comprobante en buen estado.