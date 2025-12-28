Las mejores oraciones y plegarias para cerrar el 2025 y manifestar abundancia en el 2026

Con el cierre de un ciclo y la llegada de un nuevo año, muchas familias y creyentes recurren a la oración no solo para agradecer lo vivido, sino también para pedir fuerza, protección y bendiciones para lo que viene. Tradiciones católicas y cristianas ofrecen plegarias que invitan tanto a soltar lo que termina como a manifestar esperanza, salud y abundancia, conectando la fe con los deseos de renovación que caracterizan esta época.

En el contexto católico, es común que las personas realicen oraciones específicas en Nochevieja o el primer día del año para encomendar sus proyectos y metas a Dios. Una de las oraciones tradicionales pide agradecimiento por lo vivido y ayuda para enfrentar desafíos futuros, solicitando “fe, esperanza y caridad” para el nuevo ciclo.

Estas plegarias pueden realizarse en familia, en grupos de fieles o en momentos de reflexión personal. Por ejemplo, algunas oraciones de fin de año invitan a dar gracias por los momentos positivos y negativos del año que termina, y a pedir por la salud, la paz y la fuerza para enfrentar el nuevo año con optimismo.

Además del agradecimiento, otra dimensión de estas oraciones es la petición de bendiciones y protección. En tradiciones cristianas, mucha gente eleva sus peticiones al “Señor de la Buena Esperanza” u otras advocaciones, pidiendo que el nuevo año esté lleno de paz, amor y guía divina.

Para quienes buscan una conexión espiritual más profunda, la oración también puede cumplir una función de “soltar” lo que ya no sirve y abrir el corazón a nuevas oportunidades y energías positivas. Esta práctica, que no está limitada a un texto exacto, puede adaptarse a las intenciones personales de cada persona o familia.

¿Cuáles son las mejores oraciones para año nuevo?

Una de las plegarias más comunes en la noche del 31 de diciembre es la que invita a cerrar ciclos y dejar atrás cargas emocionales:

“Señor, al terminar este año pongo en tus manos todo lo vivido: las alegrías, los aprendizajes y también los errores. Ayúdame a soltar lo que ya no me pertenece, a perdonar y a liberarme del miedo, para comenzar un nuevo año con el corazón en paz.”

Esta oración suele hacerse en silencio o en familia, como un acto de reflexión y cierre emocional.

Oración de agradecimiento por el año que termina

Muchas personas también elevan plegarias para agradecer, incluso por las dificultades atravesadas:

“Gracias, Dios, por cada día vivido durante este año. Gracias por la salud, por las pruebas que me hicieron más fuerte y por las personas que me acompañaron. Que nunca falte la gratitud en mi vida.”

El agradecimiento es visto como un paso clave antes de pedir nuevas bendiciones.

Oración para manifestar bendiciones en el Año Nuevo

Al iniciar el nuevo año, se repiten oraciones enfocadas en la esperanza y la abundancia:

“Señor, pongo en tus manos este nuevo año que comienza. Bendice mis proyectos, mi trabajo y mi familia. Permíteme caminar con fe, tomar decisiones sabias y recibir con humildad todo lo bueno que esté por venir.”

Esta plegaria se suele realizar el 1 de enero o justo después de la medianoche.